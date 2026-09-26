今回紹介するのは、Threadsに投稿された、電車の遅延がきっかけで生まれたひとときの様子。どうやら電車が止まってて、仕事に行けなかったそうですが…。投稿は表示27万回、いいね2.5万件と大きな反応を集めています。

【動画：電車が止まって『猫と過ごすことになった飼い主』→指を差し出すと…幸せあふれる光景】

飼い主さんの指に猫ちゃん夢中

今回、Threadsに投稿したのは「H Yoshino エイチヨシノ」さん。登場したのは、キジトラ猫のびびちゃんです。

電車の遅延で足止めを食い、仕事に向かえなくなってしまった投稿主さん。そんな思いがけないスキマ時間を、びびちゃんと一緒に過ごしていたそうです。すると、びびちゃん、飼い主さんの指をしゃぶしゃぶ。どうやら、びびちゃんには、指をしゃぶる癖があった模様。差し出した指先をやわらかくくわえ、目を細めてすっかり夢中になっていたようです。

その姿はまるでママに甘える子猫のよう。きっと、びびちゃんにとって飼い主さんはママみたいな存在なのでしょう。なんだかほっこりしますね。

「代わってほしい」羨望の声が続出

その様子に、Threadsユーザーたちからは「大事なお仕事です。」「いつでも代わりますよ～!!」「そんなことしてると、びびちゃんに明日も電車止められちゃうよ。」といった声が寄せられました。どうやら、投稿を見た多くの猫好きさんたちも思わず羨ましくなったようですね。

予定が狂ってしまった朝ではありましたが、そのおかげで得られたのは、びびちゃんとの何ものにも代えがたい時間。次に電車が遅れたときも、こんな癒やしのひとときが待っていることを願わずにはいられませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「H Yoshino エイチヨシノ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。