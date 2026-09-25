イスラエル20歳FW、コーナーフラッグを銃に見立てたセレブレーションで２枚目イエロー。代表初ゴールに歓喜から一転…
歓喜から一転、思わぬ事態となった。
現地９月24日に開催されたUEFAネーションズリーグのリーグB第１節で、イスラエル代表がオーストリア代表と敵地で対戦。43分にPKで先制を許した後、55分にサイード・アブ・ファルヒの得点で一度は追いつくも、90分以降に２発を浴び、１－３で敗れた。
痛かったのが、アブ・ファルヒの退場だ。MLSのコロラド・ラピッズに所属する20歳のFWは、自身２キャップ目で代表初ゴールを奪うと、コーナーフラッグを使って銃を撃つようなゴールセレブレーションを行なったがために、この日２枚目のイエローカードを受けた。
珍しい一件を受け、英公共放送『BBC』は「サッカーの規則では、挑発的、嘲笑的、扇動的な行為を伴うゴールセレブレーションをした選手には警告が与えられる可能性がある。この出来事は、イスラエルのガザ地区での行動がサッカー界でも注目を集め、アイルランドに対し、今後２試合のボイコットを求める運動が展開された週に起きた。アイルランドとのホーム・アウェー戦は、中立地で開催される予定だ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２枚目のイエローで退場になった“銃撃セレブレーション”
現地９月24日に開催されたUEFAネーションズリーグのリーグB第１節で、イスラエル代表がオーストリア代表と敵地で対戦。43分にPKで先制を許した後、55分にサイード・アブ・ファルヒの得点で一度は追いつくも、90分以降に２発を浴び、１－３で敗れた。
痛かったのが、アブ・ファルヒの退場だ。MLSのコロラド・ラピッズに所属する20歳のFWは、自身２キャップ目で代表初ゴールを奪うと、コーナーフラッグを使って銃を撃つようなゴールセレブレーションを行なったがために、この日２枚目のイエローカードを受けた。
珍しい一件を受け、英公共放送『BBC』は「サッカーの規則では、挑発的、嘲笑的、扇動的な行為を伴うゴールセレブレーションをした選手には警告が与えられる可能性がある。この出来事は、イスラエルのガザ地区での行動がサッカー界でも注目を集め、アイルランドに対し、今後２試合のボイコットを求める運動が展開された週に起きた。アイルランドとのホーム・アウェー戦は、中立地で開催される予定だ」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２枚目のイエローで退場になった“銃撃セレブレーション”