上の前歯や上顎が前方に突出している、または下顎が後ろ側にあるかみ合わせの状態を指す「出っ歯」。口元が強調されてしまったり、顔立ちのバランスが崩れて見えてしまうこともあり、コンプレックスに感じている人もいると思います。そこで、富士見台駅前歯科・矯正歯科院長の藤間聖司さんに、出っ歯になる原因や、悪化させる習慣、大人になっても治療ができるのかなど、さまざまな疑問を聞きました。

【えっ？】意外とやりがちな癖が原因かも！ 子どもにも気を付けたい！ コレが出っ歯になる＆悪化させる“習慣”です！

口まわりの癖、筋肉の付き方も“出っ歯を悪化”

Q．まず、「出っ歯」になる原因を教えてください。

藤間さん「いわゆる『出っ歯』とは、歯科的には主に上の前歯と下の前歯の前後的な距離（オーバージェット）が大きい状態を指します。その原因は、大きく分けると『骨格（顎の位置・大きさ）』『歯並び（歯そのものの傾き・位置）』『習慣・筋肉（舌、唇、頬、呼吸など）』の3つです。これらが組み合わさって、出っ歯が起こります。

出っ歯の原因となる骨格とは、上下の顎の位置関係が、そもそも上の方が前に出ている状態です。上顎が前に出ているか、下顎が後ろにある、またはその両方があるタイプです。また、歯並びそのものが原因となる場合とは、上の前歯が唇側に傾く、下の前歯が内側に倒れる、またはその両方が起こることで、上の前歯が出てしまうタイプです。

そして、口まわりの習慣や癖、筋肉の付き方も出っ歯を悪化させる原因になります」

Q．出っ歯を悪化させてしまう、癖や習慣などがあったら教えてください。

藤間さん「指しゃぶりやおしゃぶりなどの習慣は、出っ歯の悪化につながるといわれています。長時間、指をくわえていると、指が上の前歯を前方へ押し続け、上下の前歯の間に指が入り続けるため、上の前歯が前傾しやすくなります。

また、舌を前に突き出す癖（舌突出癖）も、出っ歯に影響します。これは、飲み込む時や普段の安静時に、舌を前歯に押しつけたり、上下の前歯の間に舌を入れたりする癖です。舌が前歯を前方へ押す力が繰り返し加わるため、上の前歯が前傾しやすくなると考えられます。

その他、直接的な関連性はありませんが、口呼吸やいつも口が開いている『おくちポカン』も、出っ歯を悪化させる可能性があります。口がずっと開いていると舌や唇の位置が変わり、口まわりの筋肉バランスが変わります。結果、歯列や顎の成長に影響してしまうことがあります」

Q．成人してからでも「出っ歯」を治療することは可能なのでしょうか。

藤間さん「治療法は、骨格や歯並びの状態によって変わります。骨格に問題がなく歯並びが原因の場合は、歯列矯正で対応することが多いです。私の場合、前歯の傾きが主な原因で歯を後ろへ動かす余地があれば、抜歯をしない歯列矯正を行います。比較的軽度～中等度の症例であれば、『マウスピース矯正』も選択肢になるでしょう。

前歯をしっかり後退させたい、口もとの突出も改善したい場合は『抜歯＋歯列矯正』、前歯を効率よく後ろへ動かしたい、抜歯症例などの場合は『アンカースクリュー併用矯正』も考えられます。いずれも成人の矯正治療にかかる期間は、一般に1～3年程度とされ、症状や歯の動きによって変わります。

上下顎の骨格そのものに大きな問題がある場合、外科手術に加え、矯正治療での対応が考えられます。この場合、治療期間は2～3年以上と長期にわたることが多いです。

いずれの治療も、すぐに終わるものではありません。ぜひ信頼できる歯科医に相談するようにしてくださいね」