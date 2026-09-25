のんびりと過ごしていたアザラシに豪快な水しぶきが直撃するハプニングを捉えた動画が、SNSで話題を集めている。

【映像】アザラシに訪れた悲劇の瞬間（実際の映像）

動画を撮影したのは、大阪府の「海遊館」によく足を運んでいるというアザラシ好きのchihoさん（@chiho_pic_seal）。のんびり過ごすワモンアザラシのメス・アラレ（推定21歳）に向かって、オスのモヤ（推定19歳）が豪快に水を浴びせかける衝撃的な瞬間を撮影し、Xに投稿した。投稿主はこれまでも何度か同じようなシーンを目撃したことがあるという。

アザラシに訪れた悲劇の瞬間

どうしてこんなことをするのか、海遊館の海獣環境展示チーム・長谷川さんに聞くと、換毛期のイライラ、繁殖期のアピール、あるいは「その場所を使いたくて追い払いたい」などさまざまな理由が考えられるものの、「一度モヤになぜそんなことをするのか聞いてみたい」と話している。

まさかの水しぶき直撃動画は反響が大きく、表示数は600万回を超えている。動画を見た人からは、「これはヒドいw」「可愛すぎる」「これは怒られるヤツ」「2回目凄い警戒してるw」「想像以上にかけられててビックリ」「理不尽w」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）