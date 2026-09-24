ワンコと一緒に出勤したのはいいけれど、勤務態度が悪すぎて…？オフィスで撮影された1枚の写真に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で24万回を超えて表示され、1万7000件のいいねが寄せられています。

【動画：犬と一緒に会社へ出勤→ふと『デスクの上』を見てみると…もはや仕事にならない『まさかの態度』】

ワンコと一緒に出勤したら…

Threadsアカウント「nike_pomsky」には、投稿者さんと愛犬「ニケ」ちゃんの日常が投稿されています。投稿者さんはできるだけニケちゃんのそばにいてあげたいという思いから毎日一緒に会社に出勤しており、ニケちゃんも職場の一員のようなものなのだそう。

ある日、いつものようにニケちゃんと出勤した投稿者さんが、お仕事中にふとデスクの上を見てみたら…？ なんとニケちゃんがデスクの上で仰向けに寝転がり、足をパカッと広げて思い切りくつろいでいたとか！まるで我が家にいるかのようにリラックスしている姿が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

勤務態度の悪さに爆笑

あまりにもニケちゃんの勤務態度が悪いので、「同僚として注意すべき？」と悩んでしまったという投稿者さん。一方のニケちゃんは投稿者さんの視線に気付いても、「なんか文句ある？」と言わんばかりに見つめ返してくるだけで、全然態度を改めようとしなかったとか。

そのちょっぴりふてぶてしくて愛おしい姿に、投稿者さんや職場の方々は大いに癒されたことでしょう。そして結局、投稿者さんもニケちゃんの可愛さには抗えず、しっかり犬吸いを堪能してしまったそうですよ。

この投稿には「可愛すぎて一生見てられます」「癒しを提供中」「けしからんですね！顔うずめていいですか！」「羨ましい職場です！私もそこで働きたい（笑）」といったコメントが寄せられています。

人を笑顔にする愛されワンコ

投稿者さんとニケちゃんはお散歩したりおでかけしたりして、プライベートな時間も一緒に楽しんでいるそうです。お散歩中にすれ違った人が微笑んでくれたり、カフェの店員さんに可愛がってもらえたり、行く先々で人に愛されるというニケちゃん。

ニケちゃんと会った人が笑顔になる場面を何度も見てきた投稿者さんは、「ささやかな幸せを振り撒いているんだな。すごい」と心から尊敬しているのだとか。これからもニケちゃんはたくさんの人に愛され、たくさんの人に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

ニケちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「nike_pomsky」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「nike_pomsky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。