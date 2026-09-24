浴槽につかまり立ちして、お風呂の中をのぞく猫ちゃんの姿がXに投稿されました。愛らしい姿は見ているだけで癒されますが…どうやらその話には続きがあったようです。275万表示、7万いいねを記録した投稿には「前世はミーアキャットだった？」「いかん、猫の正体がバレてしまう…」といった声が寄せられています。

【動画：浴槽につかまり立ちしていた猫→手を離したと思ったら…『衝撃の行動』】

浴槽が気になる！きなこちゃん

Xアカウント『風峰 楓』に登場するのは、キジトラ猫の女の子、きなこちゃん。ある日のこと、投稿主さんがお風呂に入っていると、きなこちゃんがやってきたそうです。

きなこちゃんは浴槽に前足をかけ、つかまり立ちの姿勢で中をのぞいていたのだとか。

お風呂に入っている投稿主さんが、よほど気になったのでしょうか。好奇心いっぱいの様子が愛らしいです。ところが、このあと投稿主さんも驚くような行動を見せたといいます。

見たことない！？二足歩行で「後ずさり」

きなこちゃんは浴槽から前足を離すと、そのまま二足歩行で数歩後ずさりしたのだとか。しかも、背筋はぴーんと伸びた状態だったようです。

二足で立つだけでも珍しいことですが、さらに後ずさりまでとはびっくりです！これには投稿主さんも「その動き……私、知らない……」と驚きをつづっています。

まさかの展開に驚きの声

つかまり立ちから、二足歩行での後ずさりまで披露してくれたきなこちゃんには、「動きがトムジェリ過ぎる…」「踵ついてて姿勢がいいので本格的ですね」「気をつけの姿勢、、、だと、、、？」といった驚きの声が寄せられました。一方で、「頑張ってバランス取ってるの可愛いw」「可愛くてオモローな動き！癒しをありがとうございます」など、そのユニークな動きを愛でる声も。

実は以前にも、マグカップの取っ手に手を入れてお水を飲むという、ちょっと不思議な姿を見せていたきなこちゃん。

二本足で立ち上がることは、以前からよくあったのだとか。今回も、猫とは思えないような動きを披露して、たくさんの人を楽しませてくれました。

投稿主さん、きなこちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Ｘアカウント「風峰 楓」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。