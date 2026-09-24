あまりに可愛い「子犬の戦い」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で51万7000回再生を突破し、「可愛すぎる戦い」「ころころムチムチたまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の赤ちゃん犬が『ケンカ』をした結果→お互いを丸呑みしようとしていて…とんでもなく尊い戦い】

子犬同士の戦い

Instagramアカウント「kyoto_natumesou」の投稿主さんは、豆柴8匹とミニチュアピンシャー1匹という大勢のわんこたちと暮らしているそう。今回紹介したのは、豆柴子犬2匹のワンシーンです。

この日は、黒いわんこと茶色いわんこが仲良くじゃれ合っていました。2匹はまだ赤ちゃん犬。小さな体を寄せ合いながら、楽しそうに遊んでいたそうです。

ところが、遊びが盛り上がってくると、だんだん動きが激しくなっていきます。すると、茶色いわんこが大きく口を開け、黒いわんこの顔にパクリ。まるで相手の顔を食べようとしているかのような姿です。

もちろん、黒いわんこも負けてはいません。茶色いわんこの攻撃を受けても、すぐに応戦。小さな体からは想像できないほど、一生懸命にじゃれ合っていたそうです。2匹にとっては、これも楽しい遊びのひとつなのでしょう。

可愛すぎてキュン♡

今度は黒いわんこの番です。黒いわんこも負けじと大きく口を開け、茶色いわんこの顔をパクリ。

すると茶色いわんこも、負けてなるものかと口をあんぐり。気づけば2匹は、お互いの顔を丸呑みしようとしているような状態になっていました。

口を大きく開けてはパクリ。また口を開けてはパクリ。まるで「絶対に負けない！」と言い合っているかのようです。

それでも表情はどこか楽しそうで、ケンカというより仲良し同士のじゃれ合いそのもの。まだまだ小さな赤ちゃん犬ですが、遊びには全力です。一生懸命に戦う2匹の姿が、なんとも可愛らしいですね。

この投稿には、「どうしてこんなに可愛いの」「こっちが丸呑みしたい…」「何度でも見たい！」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「kyoto_natumesou」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kyoto_natumesou」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。