ロッテ、益田直也投手に『ますだのマーチ』贈呈 250セーブと800登板達成記念 これまで軌跡を振り返る全15種類の特別デザイン
千葉ロッテマリーンズは23日、オリックス・バファローズとの試合前に益田直也投手が250セーブと800登板達成の表彰式を行った。
【写真】全部違うパッケージ！これはうれしい『ますだのマーチ』
益田投手が通算250セーブを達成したことを記念し、ロッテグループより「ご家族で紡ぐ特別な絆 韓国の旅」、株式会社ロッテより『ますだのマーチ』が贈呈された。「ご家族で紡ぐ特別な絆 韓国の旅」は、益田投手と家族が韓国を訪れ、特別な時間を過ごせる記念旅行。『ますだのマーチ』は、益田投手の250セーブ達成までの軌跡を振り返る全15種類の特別デザインとなっている。
記念品を受け取った益田投手は「250セーブを達成できたことだけでもありがたいことですが、こうしてロッテグループさんから記念品まで用意していただいて、めちゃくちゃうれしいです。『ますだのマーチ』も、これまでのセーブの軌跡がデザインされていて、見ているといろいろなことを思い出します。韓国の旅も家族と一緒に楽しみたいと思います。改めて、たくさんの方に支えていただいて250セーブまで来られたんだなと感じています。本当にありがとうございます」とコメントした。
【写真】全部違うパッケージ！これはうれしい『ますだのマーチ』
益田投手が通算250セーブを達成したことを記念し、ロッテグループより「ご家族で紡ぐ特別な絆 韓国の旅」、株式会社ロッテより『ますだのマーチ』が贈呈された。「ご家族で紡ぐ特別な絆 韓国の旅」は、益田投手と家族が韓国を訪れ、特別な時間を過ごせる記念旅行。『ますだのマーチ』は、益田投手の250セーブ達成までの軌跡を振り返る全15種類の特別デザインとなっている。