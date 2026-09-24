26日(土)から秋雨前線が本州付近に停滞し、九州から東北は雨の降る日が多くなるでしょう。台風26号は発達しながら北上し、来週は沖縄に強い勢力で接近する恐れがあります。秋雨前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、本州付近でも雨量が多くなる恐れがあります。

秋雨前線が停滞 再び長雨に

25日(金)は晴れる所が多いですが、湿った空気の影響で関東や東海では雨が降るでしょう。





26日(土)以降は再び本州付近に秋雨前線が停滞する見込みです。九州から東北では雲が多く、雨の降る日が多くなりそうです。東京都心では今日24日で29日連続の降水となっていますが、この先も雨の日が多くなるでしょう。

台風26号は強い勢力で沖縄に接近へ

台風25号が関東に大きな爪痕を残したばかりですが、昨日23日に台風26号が発生しました。台風26号は今後もフィリピンの東を北上し、26日(土)には沖縄の南に進むでしょう。海面水温の高い海域を進むため、発達しながら北上し、26日(土)は暴風域を伴い、27日(日)は「強い」勢力になる予想です。



沖縄や奄美では27日(日)から29日(火)頃にかけて、台風の進路によっては大荒れの天気となるでしょう。暴風や大雨、大しけ、警報級の高潮の恐れがあります。

本州付近の前線が活発化の恐れも

上の図は、気象庁による「台風進路予測図」です。この「台風進路予測図」は、天気予報等の基礎資料である数値予報の計算結果をそのまま描画したもので、気象庁が実際に発表する台風情報と異なる内容が含まれる場合があります。複数の進路があるのは、計算式に少しずつ異なる初期値を投入して複数の計算を行っているからで、この手法を使うことで、取り得る誤差の範囲や傾向を見ることができます。



上の図のように台風26号の進路予想にはバラつきがあります。沖縄付近を進んだあと、西よりに進むもの、東よりに向きを変えて関東沖を進むと予想するものもあります。台風25号と似たようなルートを示す計算結果もあります。



また、本州付近に停滞する秋雨前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、27日(日)頃から前線の活動が活発化する恐れもあります。台風が離れていても、太平洋側を中心に雨が強まる可能性があります。



まだ進路予想に幅があるような状況ですが、日が経つにつれて進路予想が定まってくる見込みですので、最新の台風情報を確認してください。

10月上旬も関東は秋晴れ続かず

10月2日(金)は近畿や東海、関東では雨が降るでしょう。3日(土)から4日(日)は関東は曇りや雨ですが、そのほかは晴れる所が多くなりそうです。5日(月)は広く秋晴れとなるでしょう。ただ、秋晴れは続かず、6日(火)と7日(水)は九州から関東を中心に雨が降りそうです。



北海道では朝は冷えて、暖房が必要なくらいになるでしょう。東海から九州では夏日(最高気温25℃以上)の日が多く、日中はまだ半袖が活躍しそうです。