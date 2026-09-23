ミーアキャットのお兄ちゃんに遊んでほしいわんちゃんと、目が覚めた瞬間わんちゃんの顔が目の前にあったお兄ちゃんの反応が可愛いと話題に。

その光景を見た人からは、「近いし圧がｗ」「こんな人間みたいな顔するんだ」と温かな笑いが寄せられることに。投稿は106万再生を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：『眠りたいミーアキャット』と『遊びたい生後10ヶ月の犬』→思わずニヤける『圧が凄すぎる光景』】

ティンバくんに遊んでもらいたいプモンくん

Instagramアカウント『ミーアキャットのティンバ (5)』に投稿されて笑顔を届けることになったのは、ミーアキャットのお兄ちゃんに遊んでほしくて、つい圧をかけてしまうわんちゃんの光景。

その日、ミーアキャットの『ティンバくん』は、飼い主さんの足の間に入って気持ち良さそうに眠っていたそう。そんなティンバくんの近くには、パグの『プモンくん』の姿が。

どうやら、プモンくんはティンバくんに遊んでほしかったようで、ティンバくんが起きるのを近くで見守っていたといいます。

ティンバくんが起きるのを、今か今かとお利口に待つプモンくんの姿に、なんだか頭を撫でてあげたくなります。

目覚めた瞬間、目の前にプモンくんの顔があったティンバくんは…

ティンバくんがお昼寝から起きるのを、そばでじっと待ち構えていたプモンくん。しかし、ティンバくんが起きる様子は一向にありません。すると、プモンくんは存在に気づいてもらおうとしているのか、どんどんティンバくんの方へ顔を近づけていったそう。

いつしか、その距離は顔に息がかかるほどの近さに。その瞬間…自分に近づいてくる気配を感じ取ったのか、一瞬目を開けたティンバくん。

その顔の近さに驚いたティンバくんは、すぐに飼い主さんの足の中へ顔を埋めてしまったといいます。

そんなお兄ちゃんが起きるのをお利口に待ちながらも、つい圧をかけてしまうプモンくんの光景には、「ティンバくんの『うわっ』ていう気持ちが凄く分かるｗ」「すぐに目逸らすの可愛すぎますｗ」と、温かな笑いが起こることに。ふたりの仲の良さを感じる日常のひと幕に癒やされます。

本当の兄弟のように仲良しなふたり

そんなお昼寝の光景からもわかるように、ふたりはとっても仲良しな兄弟。一緒におうちの中を探検したり、ごはんの時間になれば競うように階段を駆け下りたり。

種族は違うけれど、まるで本当の兄弟のようなプモンくんとティンバくんの姿に、思わず頰が緩んでしまいます。

そんなプモンくんとティンバくんの仲良しな姿が投稿されている、Instagramアカウントの『ミーアキャットのティンバ (5)』。一緒にお散歩に行ったり、おうちの中を探検したり。好奇心いっぱいに遊ぶふたりの姿が癒やしを届けてくれますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミーアキャットのティンバ (5)」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。