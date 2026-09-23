山形県酒田市の離島で、身元のわからない遺体が見つかりました。酒田市では6歳の男の子が今月5日から行方不明になっていて警察が確認を急いでいます。

【映像】遺体が発見された現場の様子

警察によりますと身元不明の遺体は、酒田市の離島・飛島の荒崎海岸で見つかりました。午前11時20分ごろ、「海岸に人のようなものが打ちあがっている」と付近に住む70代男性から110番通報がありました。

遺体は、荒崎海岸の西側にある岩場で波打ち際からおよそ5メートルの場所にうつ伏せの状態で見つかりました。発見された際、紺と赤色のスパイダーマン柄のつなぎを着用していたということです。

警察は遺体が今月5日から行方がわからなくなっている高橋優斗さんかどうか、確認を進めています。

優斗さんは今月5日午前9時ごろ、自宅から700メートルほど離れた公園にいる姿が目撃されてから行方が分からなくなっています。優斗さんは身長およそ120センチで当時、スパイダーマン柄のつなぎを着ていました。

警察はきょうもおよそ40人態勢で周辺の河川などを捜索していました。飛島は酒田北港からおよそ40キロにある離島です。（ANNニュース）