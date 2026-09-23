台風25号による死者は新たに2人増えて9人となり、4人が行方不明となっています。土砂崩れのあった神奈川県・三浦市から中継です。

記者

「神奈川県・三浦市の南下浦町上宮田です。現在雨は降ったり止んだりを繰り返していて、時折、強く降る時もあります。そして、あちらが土砂崩れがあった現場です。山肌が露わになっています。その下を見ると、倒れた木が折り重なっています。住宅が右に大きく傾いているのがわかります」

こちらでは土砂がアパートに流れ込み、20代の女性が現在も行方不明となっています。現場では午前6時ごろから自衛隊や消防などによる救助活動が始まっています。

三浦市や横須賀市では土砂崩れが相次いでいて、神奈川県によりますと、きょう新たに三浦市の初声町和田で行方不明となっていた30代の女性の死亡が発表されました。

これまでに横須賀市で60代女性、70代男性、三浦市で30代女性の死亡が確認されていて、現在も2人が行方不明となっています。懸命な救助活動が続いています。