寂しがる保護子猫たちに、子育て経験のある先輩猫がそっと寄り添って…？優しさあふれる尊いやりとりが反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は13万回を超え「ママの温もりと優しさに触れられて良かったね」「恵路ママは本当に「聖母様」ですよね」「もしもの時は恵路ちゃん頼みですね」といったコメントが集まっています。

【動画：ダンボールに捨てられていた『4匹の子猫』を保護…子育て経験のある先輩猫の『優しい対応』】

施設にやってきた4匹の保護子猫

YouTubeアカウント「くろついch」に投稿されたのは、保護子猫たちと子育て経験のある猫ちゃんとの対面の様子です。4匹の子猫たちはまだ離乳したばかりの小さな体で、ダンボールに入れられ捨てられていたそうです。

保護されて施設にやってきた子猫たちですが、まだ母猫が恋しい様子。そこでおとなの猫に甘えさせてもらえたらと、子育て経験のある保護猫「恵路（けいじ）」ちゃんと対面させてみることにしたそうです。

恵路ちゃんは以前にも、保護子猫のママ代わりをつとめた実績があるのだとか。

「母猫」の深い愛情

おやつを食べに恵路ちゃんと子猫たちが集まると、恵路ちゃんは子猫たちにおやつを譲っていたといいます。さらに子猫の近くで横になり、受け入れる体勢で待ってくれていたそうです。

しばらくすると、恵路ちゃんの横に子猫がぴったりとくっついて甘える姿が見られたとのこと。恵路ちゃんのやさしさには、思わず胸が温かくなってしまいますね。

新しい未来へ向かって

その後、子猫たちは恵路ちゃんの元を巣立ち、別の母猫と過ごしているそうです。さらに、里親さんも決まり始めたとのこと。

保護され、やさしい母猫たちと過ごし、たくさんの温もりを感じることができた子猫たち。これからは新しいご家族のもとで、たくさんの幸せに包まれながら元気に育っていってほしいですね。

動画には「恵路ママはシェルターの専属保母さんとしてお給料払って雇わないといけないですね」「やはりちゃんと受け入れてくれるんですね！優しいママですね」「こんなに慈愛に満ちたにゃんこ、他にはいないです」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「くろついch」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「くろついch」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。