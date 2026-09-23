「次期契約は5億ドルに達する」今オフにスクバル“争奪戦”開始　山本由伸を超える金額で「ライバルとの競争は避けられない」

今オフにFAとなるスクバルの次期契約は5億ドルか(C)Getty Images

ドジャースのタリク・スクバルは今オフにFAとなるが、その際にドジャースを含めた争奪戦が繰り広げられる可能性について、米誌『Sports Illustrated』の電子版『Dodgers ON SI』が伝えている。

【動画】これぞ2年連続CY賞投手の投球！スクバルの奪三振シーンをチェック

米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者によれば「MLBにサラリーキャップ制が導入されない限り、スクバルの次期契約は5億ドルに達する可能性がある」という。

同記者は「その金額は膨大なものになるだろう。スクバルは11月に30歳を迎える。FA市場において、30歳以上の投手でスティーブン・ストラスバーグの7年2億4500万ドル（約385億円）を超える契約を結んだ者はこれまで一人もいない。サラリーキャップが導入されないと仮定すれば、スクバルはその倍を手にする可能性がある」と指摘した。

記事では「ドジャースとしてはスクバルを残留させたいところだが、ライバルとの競争が避けられない。彼がFA市場に出てくれば、メッツやブルージェイズなどが獲得に名乗りを上げる有力な候補となる」と記している。