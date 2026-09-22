■第20回アジア競技大会 愛知・名古屋 バドミントン女子団体 準々決勝（22日、一宮市総合体育館）

日本は準々決勝でインドに3ー1で勝利し、準決勝進出を決めた。試合は山口茜（29、再春館製薬所）、宮崎友花（20、ACT SAIKYO）、奥原希望（31、東京都バドミントン協会）のシングルス陣が力を発揮。4大会連続のメダルを確定させ、次は2大会ぶりの金メダルを目指し準決勝に挑む。

シングルス3試合とダブルス2試合で争う団体戦。第1シングルスでは世界ランキング3位のエース山口はV.S.プサルラ（同11位）と対戦となった。第1ゲーム、山口は序盤から4連続ポイントを奪うなど主導権を握った。鋭いスマッシュを決め、先に11点を奪って折り返すと、相手の強打を粘り強く拾いながらラリーを展開した。しかし終盤、一進一退の攻防となると21－21からネットにかけてしまい、ゲームポイントを許す。直後にクロスへのショットを決められ、21－23で第1ゲームを落とした。

第2ゲームも序盤から激しいラリーが続いた。山口は11－9で折り返すと、相手のミスも絡めて連続得点。さらにネット際に落とすショットなどで着実に得点を重ね、20－18でゲームポイントを迎えると、そのまま21－18。1ゲームを取り返した。

勝負の第3ゲームは、序盤から強打で攻め、11－4と大きくリード。後半も攻撃の手を緩めず、得点を重ねた。20－11のマッチポイントからそのまま振り切り21－11。山口が第1ゲームを落としながらも、2ゲームを連取して逆転。フルゲームの接戦を制し、第1シングルスで勝利を挙げた。

第2シングルスは同7位の宮崎が登場。19歳・U.フーダ（同24位）に第1ゲームを先取、第2ゲームでは追いかける展開も、7連続ポイントを挙げるなど2ゲーム連取のストレート勝ちを収めた。

第1ダブルスは同3位の福島由紀（33、岐阜 Bluvic）と松本麻佑（31、ほねごり）の“フクマツ”ペア。第1ゲームを17ー21、第2ゲームも16ー21とストレートで敗戦し、対戦成績を2ー1とした。

続く第3シングルスに同10位の奥原が登場。T.シャルマ（同26位）に対し落ち着いた試合運びで相手を寄せつけず。第1ゲームを21ー12で先取すると、第2ゲームでは21ー10。ストレート勝利を飾り、対戦成績3ー1で日本が勝利。2014年の仁川大会から4大会連続でメダル確定、準決勝進出を決めた。

【日本の試合結果】

■第1試合（シングルス）

山口茜 2ー1 V.S.プサルラ

■第2試合（シングルス）

宮崎友花 2ー0 U.フーダ

■第3試合（ダブルス）

福島由紀/松本麻佑 0ー2 T.ジョリー/G.G.プレラ

■第4試合（シングルス）

奥原希望 2ー0 T.シャルマ

■第5試合

中西貴映/岩永鈴 ー T.クラスト/V.S.プサルラ

