第1回【15歳の腐乱遺体で発覚「大牟田4人連続殺人事件」 警察署で自分の頭を撃った「組長」と、観音様の刺青を背負った「女親分」の凶悪家庭】を読む。

2004年9月21日、福岡県の諏訪川に浮かんだ少年の遺体をきっかけに発覚した「大牟田4人連続殺人事件」。父母と息子2人で4人の命を奪うという残忍さに加え、ずさんな計画と行き当たりばったりの経緯も社会に衝撃を与えた。

この事件で逮捕されたのは、暴力団・北村組でもあった北村家の4人だった。最初の逮捕者は「女親分」と呼ばれた北村真美。そしてともに元力士の次男・孝紘、長男・孝と続き、最後は警察署で拳銃自殺を図り入院中だった真美の夫で「組長」の実雄。公判で明らかになったのは、暴力団を“ファミリービジネス”としていた一家の歪な絆だった。

2005年3月15日、福岡地裁久留米支部を出る被告を乗せたとみられる車

（全2回の第2回：「週刊新潮」2004年10月7日号掲載記事を再編集、加筆訂正しました）

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【写真】被害者1人でも死刑…04年「小1女児殺害」の快楽殺人犯

周囲から恐れられた元力士の兄弟

母親の北村真美に続いて逮捕された長男の孝（23＝当時）と次男の孝紘（20）は、中学時代から有名なワルだった。“取り柄”は真美に似た立派な体格で、中学卒業後に角界入りしたほどである。

1996（平成8）年、15歳で入門した当時の孝は身長180センチ、体重118キロ。大島部屋で旭竜神の四股名を名乗ったが、角界には1年もいなかった。真美と実雄は孝が受けた「かわいがり稽古」の被害を週刊誌に告発する一方、当の本人は“大牟田のワル”に戻り、周囲から恐れられる存在になっていく。

孝紘が元大関・若島津の松ヶ根部屋に入門したのは2000（平成12）年のこと。身長173センチ、体重143キロで、三池山を名乗った。引退の経緯には諸説あるが、後に孝紘が出版社に送付した手記『全員死刑 大牟田4人殺害事件「死刑囚」獄中手記』（鈴木智彦、小学館文庫）には「伯母の死」と「兄『孝』の刑事事件」、「首と腰の怪我」が重なったところを自身の「甘えが後押し」したと記されている。

この「兄『孝』の刑事事件」は2000年に起きた。

「石橋建設のタコ部屋から、18歳の作業員が逃亡したことが事件の発端でした。孝たちは作業員の彼女を捕まえて性的暴行を加え、携帯電話で作業員を呼び出させた。そして殴る蹴るのリンチを加えたのです」（地元記者）

その作業員が死亡し、孝は傷害致死で懲役3年6カ月の実刑判決を受けた。事件後、孝紘も大牟田に戻り、やりたい放題の暴走族を経て父・実雄の北村組に入る。

「みんな怖がっている。オレの知り合いは、深夜、港近くの公園で両手首をしばられて、車で引きずり回された。孝紘のグループはよく女を襲っていた」（地元暴走族の1人）

Cさんら4人の殺害と死体遺棄について、孝は関与を否定、孝紘は逮捕当初のみ単独犯を主張したが、後に4人の共謀と自身が手を下した事実を認めた。翌年の初公判までに、孝は福岡地裁久留米支部からの脱走騒ぎを起こしている。

殺して奪うはずのカネは見つからず

2005年3月15日、福岡地裁久留米支部での初公判で事件の全容が明らかになった。

検察側の冒頭陳述によれば、2004年当時の真美がCさんらから抱えていた借金は約6600万円。Cさんは石橋建設に自宅改装工事を発注したが、この借金との相殺を理由に工事代金を支払わなかった。そこで北村家は「安く買える土地」をエサにしてCさんに多額の現金を用意させ、殺して奪う計画を練る。

9月16日、孝は両親より先に金を奪おうと、報酬500万円で孝紘を誘ってCさん宅へ向かったが、現金がなかったため宝飾品が入った金庫を強奪した。そこにいたA君の首を絞めたのは孝紘である。兄弟はA君を車に運び込んだが、まだ息があったため諏訪川の橋の上で絞殺して川に投げ込んだ。

翌日、真美はCさんを大牟田港に連れ出したが、殺害する踏ん切りがつかなかった。実雄が北村組の部屋にCさんを連れ帰る一方、真美は孝に電話で助けを求める。結果、Cさんは再び連れ出され、車中で孝紘に絞殺された。

北村家は、真美とCさんが一緒にいるところを見たB君（A君の兄）も殺害すると決めていた。が、B君とD君が乗った車に偶然出くわしたため、D君も殺害。引き金を引いたのは実雄から拳銃を渡されていた孝紘である。北村家は3人の遺体を乗せた軽自動車を水没させ、後日に合鍵でCさん宅に侵入したが、やはり目当ての大金はなかった。

北村家の愛憎劇

この初公判で起訴事実を否認したのは、自身の単独犯を主張し続ける実雄と、事件への関与自体を否定する孝だった。真美と孝紘は全面的に認めたが、孝紘は後の手記（『全員死刑』）で孝に命じられていた状況を事細かに書き記している。

認否が割れたことから以後の公判は実雄と孝、真美と孝紘の2組に分けて行われた。そこで露呈したのは、北村家の歪んだ絆と愛憎劇である。罪を被ろうとする実雄、罪をなすりつけあうような証言をする真美と息子たち、真美の証言を聞いて「親とは思っていない」と答える孝、孝の発言に激怒して殴りかかる孝紘--。孝紘が法廷を去る際に「メリークリスマス！」と叫んだ一件も物議を醸した。

真美と孝紘は2006年10月17日、実雄と孝は2007年2月27日にそれぞれ求刑通りに死刑判決を受けた。控訴審ではそれぞれ棄却判決、上告審も同様の判決となり、2011年10月に北村家4人全員の死刑判決が確定。真美と孝紘は福岡拘置所に残り、実雄は広島拘置所へ、孝は大阪拘置所へ移送された。

それからは、孝紘の養子縁組と信書不許可を巡る訴訟、孝の再審請求に向けた動き、真美と実雄の子である3男の自死、孝紘の創作活動などが断続的に報じられた。2026年に入ってからは、体調不良で西日本成人矯正医療センターに移送された実雄が、3月6日に肺炎で死亡したことが公表されている。

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「北村家なら人殺しだってやりかねない」--第1回【15歳の腐乱遺体で発覚「大牟田4人連続殺人事件」 警察署で自分の頭を撃った「組長」と、観音様の刺青を背負った「女親分」の凶悪家庭】では、事件発覚の経緯などを伝えている。

デイリー新潮編集部