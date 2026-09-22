◇アジア競技大会 バレーボール女子(16～22日、岡崎&小牧)

バレーボール女子の準決勝が21日に行われ、決勝の対戦カードが決定しました。

日本は韓国に3－0(25－20、25－22、25－16)のストレート勝利。和田由紀子選手がチーム最多15得点、20歳の秋本美空選手が12得点とチームをけん引して、決勝進出を決めました。

一方、中国はタイを3－2(23－25、25－21、25－11、26－28、15－6)で下して、決勝進出。先月のアジア選手権では、タイが決勝で中国を下し、2028年ロサンゼルスオリンピック出場権を獲得しました。今回は中国がフルセット激闘の末に、そのリベンジを果たしました。

両者は2大会連続となる決勝で対戦。前回の中国・杭州大会では、地元中国に軍配が上がりました。日本は名古屋開催の今大会で、1978年以来48年ぶりとなる金メダル獲得を狙います。

▽準決勝

中国 3－2 タイ

日本 3－0 韓国

▽日本の日程と結果■予選ラウンド16日 ○ 3－0 ネパール 18日 ○ 3－1 インド ネシア■決勝ラウンド20日 ○ 3－0 チャイニーズ・タイペイ（準々決勝）21日 ○ 3－0 韓国 （準決勝）22日 vs 中国 （決勝）