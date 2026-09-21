財産が絡む家族トラブルでは証拠よりも安全確保を

夫が離婚を決意した本当の理由はお金ではなかった

ベランダでの身体的暴力が決定づけた家庭内の危機

妻と娘が夫を「判断できない人」に仕立て上げる恐怖

3億円の財産を持つ60代夫からの深刻な離婚相談

夫婦問題カウンセラーが解説する信じられない裏切り。不動産業の夫が仕掛けた実家奪取の手口

突然「離婚したい」と言われたら？40代・50代妻が絶対にやってはいけない5つの行動

知らないと大損する？離婚調停で夫が使う「逃げ得」戦術5選と40・50代妻が陥りやすい罠

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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。