「判断できない人」扱いで財産を狙う妻と娘…60代夫が受けた信じがたい暴力が許せない
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【驚愕】3億円の財産目当てに妻と娘が60代夫を壊そうとした。衝撃の実話がこちらです…」を公開した。動画では、親から受け継いだ約3億円の財産を持つ64歳の男性が、妻と成人した娘から受けた信じがたい扱いや深刻な離婚相談について、専門家の視点から警鐘を鳴らしている。
動画で岡野氏は、この事例において最も怖い点として、妻と娘が夫を「もうまともに判断できない人」のように扱い始めたことを挙げる。男性は自分の考えを持ち、生活も自力で判断できる状態であるにもかかわらず、家庭内では少しずつ「お父さんはわかっていない」「もう任せておけませんね」という空気が作られていったと指摘した。
さらに、相談の中で岡野氏が本当に驚いたのは、身体的な暴力があったことだという。男性があるとき妻と娘からベランダへ引きずり出される形になり、激しく責め立てられた出来事に触れ、「身体にも心にも大きな恐怖が残った」と切実な状況を語った。この出来事以降、男性は家に帰るのが怖くなり、玄関の前に立つだけで動悸がするようになったと明かしている。
岡野氏は、男性が離婚を考えた理由は単にお金を守りたいからではなく、「妻と娘を信じられなくなったこと」にあると分析する。自分が弱ったときに支えてくれるはずの家族が、自分を追い詰める側にいると感じた絶望感について言及した。
最後に岡野氏は、財産が絡む家族トラブルへの対応について「修復より安全が先だ」と断言。無理に証拠を集めようと危険な場所に留まるのではなく、まずは信頼できる人や行政の相談窓口と繋がり、「一番先に考えるのは身の安全なんですよ」と視聴者に強く呼びかけた。
動画で岡野氏は、この事例において最も怖い点として、妻と娘が夫を「もうまともに判断できない人」のように扱い始めたことを挙げる。男性は自分の考えを持ち、生活も自力で判断できる状態であるにもかかわらず、家庭内では少しずつ「お父さんはわかっていない」「もう任せておけませんね」という空気が作られていったと指摘した。
さらに、相談の中で岡野氏が本当に驚いたのは、身体的な暴力があったことだという。男性があるとき妻と娘からベランダへ引きずり出される形になり、激しく責め立てられた出来事に触れ、「身体にも心にも大きな恐怖が残った」と切実な状況を語った。この出来事以降、男性は家に帰るのが怖くなり、玄関の前に立つだけで動悸がするようになったと明かしている。
岡野氏は、男性が離婚を考えた理由は単にお金を守りたいからではなく、「妻と娘を信じられなくなったこと」にあると分析する。自分が弱ったときに支えてくれるはずの家族が、自分を追い詰める側にいると感じた絶望感について言及した。
最後に岡野氏は、財産が絡む家族トラブルへの対応について「修復より安全が先だ」と断言。無理に証拠を集めようと危険な場所に留まるのではなく、まずは信頼できる人や行政の相談窓口と繋がり、「一番先に考えるのは身の安全なんですよ」と視聴者に強く呼びかけた。
YouTubeの動画内容
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夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。