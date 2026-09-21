氷川きよし、ハイヒール・モモコらと笑顔の4ショット 大阪へ感謝「ホンマにお世話になりました！」
歌手の氷川きよしが19日までに自身のインスタグラムを更新。ハイヒール・モモコらと撮影した、笑顔あふれる4ショットなどを公開した。
【別カット】氷川きよし、オールブラックコーデで魅せる美しいソロショット（全8枚）
氷川は「大阪のみなさんホンマにお世話になりました！」とつづり、松井愛、ハイヒール・モモコ、爛々・萌々、野村雅夫らの名前を挙げて感謝。さらにFM COCOLO、カンテレ、MBSなどへ「みなさんありがとうございました」と謝意を伝えた。
投稿の1枚目には、黒を基調とした華やかなコーディネートの氷川が、松井、モモコ、萌々と並んで笑顔を見せる姿が。このほかにも、テレビ・ラジオ局で撮影した記念ショットや、誕生日を祝う花やバルーンなど、大阪での充実した時間が伝わる写真が収められている。
ファンからは「『幸せを呼ぶkiinaちゃん』周りがいっぱいの笑顔笑顔」「テレビにラジオにおつかれさまでした」「KIINAちゃん関西コンサートツアーお疲れ様でした」といった声が寄せられている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【別カット】氷川きよし、オールブラックコーデで魅せる美しいソロショット（全8枚）
氷川は「大阪のみなさんホンマにお世話になりました！」とつづり、松井愛、ハイヒール・モモコ、爛々・萌々、野村雅夫らの名前を挙げて感謝。さらにFM COCOLO、カンテレ、MBSなどへ「みなさんありがとうございました」と謝意を伝えた。
投稿の1枚目には、黒を基調とした華やかなコーディネートの氷川が、松井、モモコ、萌々と並んで笑顔を見せる姿が。このほかにも、テレビ・ラジオ局で撮影した記念ショットや、誕生日を祝う花やバルーンなど、大阪での充実した時間が伝わる写真が収められている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）