「疲れで血尿が出る」症状で考えられる4つの原因は？受診の目安も医師が解説！

疲れやストレスで血尿が出る原因とは？考えられる病気や何科を受診すべきか、正しい対処法を監修医が解説します。放置せず早めに病院を受診しましょう。

記事のまとめ

「疲れによる血尿」の原因として考えられる主な病気は、出血性膀胱炎、腎盂腎炎、尿路結石、膀胱がんの4つです。女性は出血性膀胱炎、男性は膀胱がんが原因として多いとされます。激しい腹痛や腰背部痛を伴う場合は尿路結石、排尿時痛や頻尿を伴う場合は出血性膀胱炎の可能性があります。血尿は「疲れのせい」と自己判断せず、症状がなくても必ず泌尿器科などの医療機関を受診することが大切です。



監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

「疲れによる血尿」症状で考えられる病気と対処法

「疲れによる血尿」症状で考えられる病気と対処法についてご説明します。

疲れによる血尿の症状で考えられる原因と対処法

仕事、育児、介護などで多忙な中、ある日突然真っ赤な尿が出たら、誰でも驚いてしまいますよね。でもそこで「疲れているからだ」と放置しないでください。

原因としては、一般的に膀胱炎、尿路結石などが考えられますが、膀胱がんなど、直ちに治療が必要な病気のこともあります。まずは医療機関、できれば泌尿器科を受診して下さい。

ストレスと疲れによる血尿の症状で考えられる原因と対処法

いつものようにトイレで尿が出た後、ふと便器を見ると真っ赤、あるいは茶褐色だったら、一瞬何が起こったかわからなくなるかと思います。

そこでパニックになり流してしまう前に、可能ならその尿の写真をスマホで撮っておくと受診時に説明しやすくなります。

腹痛を伴う場合は我慢せず直ちに医療機関を受診して下さい。程度によっては救急車を呼んでください。

突然の血尿で考えられる疾患としては、膀胱炎、尿路結石、腎盂腎炎、腎炎、膀胱がんなどがあります。血尿が出たら必ず医療機関（できれば泌尿器科）を受診してください。

女性で疲れによる血尿の症状で考えられる原因と対処法

女性で血尿が出た場合は、出血性膀胱炎がまず考えられます。

出血性膀胱炎は膀胱炎の中で血尿を伴うものです。膀胱炎は細菌などが膀胱内に侵入し発症します。忙しくてトイレを我慢していることが続くと、尿が鬱滞し膀胱内で細菌などが繁殖し膀胱炎が悪化しやすくなります。

膀胱炎を避けるためには、尿意が来たらトイレに行くようにし、水分摂取を心がけることが必要です。

男性で疲れによる血尿の症状で考えられる原因と対処法

男性の場合、血尿の原因として一番多いのが膀胱がんで、尿路結石がそれに続きます。

血尿が出たらなるべく早めに泌尿器科を受診して下さい。

すぐに病院へ行くべき「疲れによる血尿」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

疲れによる血尿で激しい腹痛を伴う場合は総合病院へ

激しい腹痛・腰背部痛を伴う血尿は尿路結石等の可能性があります。クリニックでは対応できない場合もあり、あらかじめ連絡をした上で総合病院を受診して下さい。場合によっては救急車を呼んでいただいても構いません。

病院受診の目安となる「疲れによる血尿」ときのセルフチェック法

基本的に血尿が見られたら必ず医療機関を受診していただきたいのですが、

・腹痛・腰背部痛を伴う場合は尿路結石の可能性があります。

・膀胱刺激症状、排尿時痛を伴う場合、出血性膀胱炎の可能性があります。

・他に症状がない場合、腎炎、膀胱癌などの可能性があります。

いずれもまずは泌尿器科を受診して下さい。

ここではメディカルドック監修医が、「疲れによる血尿」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

出血性膀胱炎

出血性膀胱炎は、膀胱粘膜の炎症により肉眼的血尿を認める疾患です。頻尿・排尿時痛・残尿感を伴うことがあり、ウイルス、細菌、薬剤、放射線治療などが原因となります。

原因の除去により症状が改善することが多いですが、改善しない場合は点滴による利尿、血尿が強く持続する場合は膀胱洗浄を行います。

腎盂腎炎

腎盂とは腎臓と尿管の接続部分のことで、通常は無菌状態です。腎盂腎炎は、腎盂など腎臓自体が細菌感染などにより炎症を起こしている状態です。原因となる細菌としては大腸菌が最も多く、発熱、悪寒、腰背部痛などの症状が見られ、時には血尿も伴います。

腎盂腎炎は適切な治療をしないと敗血症や腎不全に移行することがあり、疑ったときは迷わず医療機関（できれば総合病院）を受診して下さい。

軽症であれば、内服の抗生剤または外来通院で点滴による抗生剤投与で治癒しますが、高熱が持続する重症の場合、入院加療が必要となります。

尿路結石

尿路結石は尿路（腎・尿管・膀胱・尿道）に尿の成分が固まってできた石ができる疾患で、腰背部痛、血尿が主な症状です。治療は結石が小さい場合には飲水や運動などの生活指導となります。しかし、結石が大きく自然に排出されることが期待できない場合や痛みの発作が頻発する場合、尿路感染を合併している場合、腎機能低下の可能性がある場合では結石を砕いて排出させる積極的な治療を行います。

尿路結石の治療は泌尿器科で行われます。

膀胱がん

膀胱がんは膀胱にできるがんの総称で、血尿や頻尿、排尿時痛、残尿感などの症状を伴います。

これらの症状は膀胱炎、尿路結石でも見られますが、早めに泌尿器科を受診することが重要です。膀胱がんを疑った場合、まず尿検査を行い、尿中に血液やがん細胞が含まれているかどうかを調べます。加えて超音波検査、膀胱鏡検査を行い、がんと考えられる場合にはCT、MRI検査などの画像検査で転移があるかどうかを調べます。

膀胱がんの治療は、まず確定診断と治療を兼ねて経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）を行い、薬剤を膀胱内に注入する膀胱内注入療法、膀胱全摘除術、薬物療法などのその後の治療法を検討します。

IgA腎症

IgA腎症は腎臓の尿を作る部分である糸球体の血管に炎症が起こり、血尿と蛋白尿が見られます。初期段階では尿の見た目上の変化を含めた自覚症状がない場合がほとんどですが、風邪を引いた後にコーラのような茶褐色の尿が見られることもあります。IgA腎症は比較的ゆっくり症状が進みますが、治療をしないまま進行すると腎機能が低下して透析が必要になることもあるため、早めに受診して適切な治療を受けることが重要です。IgA腎症は腎臓内科で診断治療を行います。

「疲れによる血尿」の正しい対処法は？

症状を早めに治したい場合の対処法は？

血尿が出た場合、家庭でできる早めに治す対処法は特にありません。まずは、安静と水分摂取を心がけて下さい。尿路結石による腰背部痛が顕著な場合は市販の鎮痛薬を内服しても構いませんが、その後必ず医療機関を受診するようにして下さい。

症状がある時にやってはいけないことは？

血尿が出た時は激しい運動は避け、なるべく安静にするよう心がけて下さい。そして水分（できれば水）を十分に摂取しましょう。

また自己判断で市販薬を内服することはせずに、早めに医療機関を受診するようにして下さい。症状が出た時の状況をスマートフォンなどに記録して受診時に医師に見せると診断の手助けとなります。

「疲れによる血尿」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「疲れによる血尿」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

伊藤 陽子（医師）

出血性膀胱炎、腎盂腎炎、尿路結石、膀胱癌、腎炎などが考えられます。

疲れている時に血尿が出た場合、受診の目安となる症状はありますか？

伊藤 陽子（医師）

血尿が出た場合は程度、その他症状の有無に関わらず、必ず医療機関を受診して下さい。

まとめ疲れによる血尿のときは必ず受診を。

忙しい時に血尿が出た時、その原因は疲労だと放置せずに必ず医療機関を受診して下さい。疲労だけが原因で血尿が出ることはまずありません。

原因となる病気を早く見つけて適切な治療を受けることが大切です。

「疲れによる血尿」で考えられる病気と特徴

関連する病気

出血性膀胱炎

尿路結石腎盂腎炎膀胱がん

IgA腎症

「疲れによる血尿」と関連のある症状

関連する症状

腰背部痛

頻尿

膀胱刺激症状

発熱

体重減少