「あまりに残酷だよ」負傷者発表の４時間後…FC東京にさらなる悲劇。ショッキングな一報にファン衝撃「嘘でしょ？」「とんでもないニュース」
９月21日の10時に本間至恩の左ハムストリング肉離れの診断結果を発表したFC東京は同日の14時、長友佑都の負傷をリリースした。
クラブの公式サイトによれば、長友は先発して前半のみで交代した今月12日の第７節・ガンバ大阪戦（２－０）で負傷。チームドクターの診察を受け、右膝関節前十字靭帯損傷と診断された。なお、全治期間は公表されていない。
クラブが公式Xでも、40歳DFの負傷を報告すると、SNS上では「正念場だな」「呪われてるって」「辛すぎる」「とんでもないニュース」「あまりに残酷だよ、、」「嘘でしょ？」「うわ、これは...」「怪我人多すぎる」といった反応が寄せられた。
本間に続いて、ワールドカップ５大会連続出場の偉業を果たした長友の離脱が明らかになり、ファンの間にも衝撃が広がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジで良かった」「ついに来た！」日本深夜、欧州から飛び込んできた待望の“朗報”にファン大歓喜！「脱出成功」「楽しみでしかない」
クラブの公式サイトによれば、長友は先発して前半のみで交代した今月12日の第７節・ガンバ大阪戦（２－０）で負傷。チームドクターの診察を受け、右膝関節前十字靭帯損傷と診断された。なお、全治期間は公表されていない。
クラブが公式Xでも、40歳DFの負傷を報告すると、SNS上では「正念場だな」「呪われてるって」「辛すぎる」「とんでもないニュース」「あまりに残酷だよ、、」「嘘でしょ？」「うわ、これは...」「怪我人多すぎる」といった反応が寄せられた。
本間に続いて、ワールドカップ５大会連続出場の偉業を果たした長友の離脱が明らかになり、ファンの間にも衝撃が広がった。
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