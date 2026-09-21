『ニコちゃん』は、カシャカシャと鳴る「とある物」が大好き！ 飼い主さんがソレを持ってくると、お目々をまん丸にして夢中になるのだそう。その好きなものへまっしぐらな姿が可愛らしいと41万表示と注目を集めました。

ソレを見ると飛びついてくるほどニコちゃんの好きな物とは、なんなのでしょうか？

【動画：ビニール手袋をつけて『猫にちょっかい』をかけると…可愛すぎる反応】

ニコちゃんの大好物

Xアカウント『保護ねこ ニコちゃん』に投稿されたのは、とあるものに夢中なニコちゃんの姿。

ある日の飼い主さん。ニコちゃんの大好きなものを用意して、ちょっかいをかけようと思ったのだそう。

その大好きな物とは……『ビニール手袋』！

カシャカシャと鳴るビニール手袋がニコちゃんは大好きなのだそう。飼い主さんが手をグーパーとして音を鳴らすと、ニコちゃんは速攻飛びついてきたのだとか。

ビニール手袋で撫でられると、気持ちよさそうな表情をしたというニコちゃん。

目をまん丸にして飼い主さんを見る姿は「もっとカシャカシャ言わせて」とおねだりしているかのようで、とてもかわいらしいと感じました。

ニコちゃんの様子には1.6万ものいいねを集め、「猫がこんな風に遊ぶのを見るのが大好き」「目まんまるなのかわいいです」といったコメントが寄せられていました。

保護猫だったニコちゃん

ニコちゃんは雨の日に保護された猫なのだそう。保護した時は340gしかなかったそうですが、いまは4.2キロになり1歳を迎えたのだとか。

おもちゃで遊んで欲しいと、見上げて見つめてきたというニコちゃん。こんな顔されたら、絶対断れない！！

キャットタワーの上でリラックスする姿も見せてくれるのだとか。もう飼い主さんのおうちは完全に安心できる場所のようです。

大きく口を開けてのあくび。一緒にお昼寝したくなります！

ニコちゃんの日常をもっと見たい方はXアカウント『保護ねこ ニコちゃん』をチェックしてください！

写真・動画提供：Xアカウント「保護ねこ ニコちゃん」(@CatNiCo0410)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。