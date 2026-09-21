ついに韓国関係者が「最悪」と証言　絶えない選手宿泊施設トラブル　しかし、OCAは問題を否定「日本の運営方法はコスト削減の模範」【アジア大会】

何かと波紋を呼んでいるアジア大会のコンテナ宿舎(C)Getty Images

「アジア版オリンピック」とも称される祭典が、論争の火種となっている。

9月19日に開会式が行われ、いよいよ本格的な幕開けを迎えた愛知・名古屋アジア競技大会。1994年に広島で実施されて以来、実に32年ぶりの日本開催が実現したわけだが、来日した各国選手から生活拠点となる宿泊施設や移動でのトラブルが相次いで報告され、運営面の不備が問題視されている。

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選手や関係者の活動拠点を既存のホテルに加え、大型クルーズ船、コンテナ型の仮設宿泊施設に分散させる方式を採用した今大会。建設資材の高騰などで新たな選手村建設に大幅な建設費が見込まれる状況となったことからの方針転換だったが、現時点で苦情が噴出する事態となっている。

すでに“入村”している選手たちが、配管からの水漏れや寝心地の悪さ、さらに食事の不足などをSNSで報告。組織委員会による準備不足が日本国内でも波紋を広げている。

ハレーションは日々広まる一方だ。韓国の日刊紙『朝鮮日報』の取材に応じた韓国バスケットボール協会のチョン・ジェヨン副会長は「日本川は、選手の部屋としてコンテナやクルーズ船まで用意しており、従来の選手村の形態とは一線を画す斬新かつ型破りな光景を作り出した。ところが、それはこれまで見た中で最悪の宿泊施設だった」と断言。「身長2メートルを超える選手たちが、ベッドの上で足を完全に伸ばすことさえできないのは、あまりに非論理的だ」と“アスリートファースト”とは呼べない環境を切り捨てている。