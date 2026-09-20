小分け袋の多さから推測される営利目的の疑い

送検時の“てへぺろ”映像について「効果は切れていたとみるのが妥当」

現場で頻出する「斜めに切られたストロー」の用途

「あまりにも浅はかな行為」インフルエンサー逮捕時のハンドサインは警察への自爆行為！これが現実

「口論の末に手が当たった」は不自然？timelesz猪俣容疑者の供述に元刑事が覚える違和感

キャバ嬢インフルエンサー・ヤマトリノ逮捕と、話題のハンドサインの意味を元警視庁刑事が深掘って解説

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。