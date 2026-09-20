「ある意味で妊娠よりヘビー」雪の中で保護されたたぬき猫、まさかの事実が判明
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「重症のたぬき猫、雪の中で緊急に保護される」と題した動画を公開した。
動画では、雪の日に保護された一匹の野良猫が抱えていた、深刻な体の異変が明らかになる様子が収められている。
季節は冬、珍しく雪が積もるほどの寒さの中、TwitterのDMを通じて「寒さに震えている懐こい野良猫がいる」との連絡を受けた投稿者。保護主が自宅に猫を置けない事情から、短期の約束で預かり保護を引き受けた。
やってきたのは、本当にたぬきのような外見をしたサビ猫。下半身が尿まみれだったため、まずは丁寧に拭き上げてケアを行う。出されたご飯を猛然と食べる姿からは、雪の中で過酷な時間を過ごしていた背景がうかがえる。しかし、投稿者はこのたぬき猫の別の異変に気づく。片方の脇腹だけが不自然に膨らんでおり、「まさか、妊娠か…？」と疑いを持ったのだ。
すぐさま検診を受けた結果、年齢は7～8歳ほどで、過去に交通事故に遭っていた事実が判明した。さらに、脇腹の膨らみの正体は妊娠ではなく、「腹壁ヘルニア」だった。腹膜が破れて内臓が飛び出ている状態に、投稿者も「ある意味で妊娠よりヘビーな状態」と衝撃を受けた様子を見せた。
外科処置は今後の預かり先となる保護団体に託し、それまでは投稿者の元で暖かく安静に過ごす日々が始まった。過酷な状況から救い出されたたぬき猫が、一日でも早く穏やかな生活を取り戻せるよう願うばかりだ。
動画では、雪の日に保護された一匹の野良猫が抱えていた、深刻な体の異変が明らかになる様子が収められている。
季節は冬、珍しく雪が積もるほどの寒さの中、TwitterのDMを通じて「寒さに震えている懐こい野良猫がいる」との連絡を受けた投稿者。保護主が自宅に猫を置けない事情から、短期の約束で預かり保護を引き受けた。
やってきたのは、本当にたぬきのような外見をしたサビ猫。下半身が尿まみれだったため、まずは丁寧に拭き上げてケアを行う。出されたご飯を猛然と食べる姿からは、雪の中で過酷な時間を過ごしていた背景がうかがえる。しかし、投稿者はこのたぬき猫の別の異変に気づく。片方の脇腹だけが不自然に膨らんでおり、「まさか、妊娠か…？」と疑いを持ったのだ。
すぐさま検診を受けた結果、年齢は7～8歳ほどで、過去に交通事故に遭っていた事実が判明した。さらに、脇腹の膨らみの正体は妊娠ではなく、「腹壁ヘルニア」だった。腹膜が破れて内臓が飛び出ている状態に、投稿者も「ある意味で妊娠よりヘビーな状態」と衝撃を受けた様子を見せた。
外科処置は今後の預かり先となる保護団体に託し、それまでは投稿者の元で暖かく安静に過ごす日々が始まった。過酷な状況から救い出されたたぬき猫が、一日でも早く穏やかな生活を取り戻せるよう願うばかりだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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