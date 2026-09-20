マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役で知られるセバスチャン・スタンが、DC映画『ザ・バットマン2（原題：The Batman: Part II）』に出演する──。マーベルとDCの両方に出演する俳優は珍しくないが、ともにメインキャラクターで、しかも撮影にほぼ並行して参加している人物はきわめて稀だ。

米では、スタンが『ザ・バットマン2』出演までの経緯を自ら明かしている。きっかけは、監督・脚本のマット・リーヴスが、スタンの主演作『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』（2024）を観たこと。「彼が気に入ってくれて、新作の話をしたいと連絡してくれたんです」という。

ヨーロッパで生まれ育ったスタンにとって、バットマンは映画を通してよく馴染んでいたスーパーヒーロー。『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』（2011）でMCUへの参加が決まったときは、知らなかった世界への扉が開いた喜びとともに、「もうあっち側（DC）には行けないな、と思いました」と告白する。

ところで、『アプレンティス』を観たリーヴスから連絡を受けたころ、スタン自身も、DCスタジオ代表となったジェームズ・ガンに連絡を取り、「ただ伝えておきたいんですが、僕は（DC映画も）やる気満々ですよ」と話していたそう。おかげで、出演に向けてたちまち話が進んだのだという。

もちろん、スタンはDC映画に完全移籍したわけではなく、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』ではバッキー役を再演する。ふたつの世界に出演する心境を、スタンは「ときどき、別のチームに移ったような不思議な感覚になります」と話した。「両方の世界がパラレルに進んでいて、奇妙なことに、それぞれ良い影響を与え合っているんです」

大作スーパーヒーロー映画からインディペンデント映画まで、まさにボーダレスに活躍するスタンは、現在の作品選びについて、「僕は新しいものを提示できる機会を求めているんです。自分自身が同じことを繰り返したくないから」と語った。

「SNSをやっていようがいまいが、今はすべてが個人的なこととして扱われ、誰もが何でも知りたがります。ひとつの姿を演じるように求められることが、この仕事を難しくしているのです。新しいものを提示できるなら、どんな役柄かはさほど重要ではありません。そこに現代の重要なテーマがあれば、その意義はさらに揺るぎないものになります。」

スタンは「医者でもなければ、最前線で戦うわけでもない僕たちにとって、作品を通じてメッセージを伝えることは唯一のコミュニケーション」という。「年齢を重ねるにつれ、時の試練に耐えうるもの──つまり、僕たちが直面している現代の課題についての、対話のきっかけとなる作品に関わりたいと思うようになりました」

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2028年2月18日に米国公開予定。日本公開日は未定。

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