Xで話題！あの人気セクシー女優と巨人の選手が入れ替わったら!?
野球動画クリエイターのぽけるす氏が自身のYouTubeチャンネルで「【セトカン】巨人 松本剛の代わりに瀬戸環奈入団させたら弾道爆上がり説【プロスピ2026】」を公開し､SNS上で話題となっている。巨人の松本剛外野手に似ていると話題のセクシー女優・瀬戸環奈をゲーム内で巨人に入団させるというユニークな説を検証した様子を伝えている。
セ・リーグでし烈な優勝争いを繰り広げる巨人において、FAで加入した松本剛は欠かせない戦力となっている。しかし一部の野球ファンの間で、彼がセクシー女優の瀬戸環奈に似ていると囁かれているという。ぽけるす氏は、ファン対応も抜群な彼女が巨人に入団すれば、男性選手たちの弾道が爆上がりし、打線の長打力が増すのではないかと推測して今回の検証企画をスタートさせた。
検証には野球ゲーム「プロ野球スピリッツ2026」を使用。ぽけるす氏が数時間かけて作成し、「女装した松本剛に見えなくもない」と評した瀬戸環奈のキャラクターには、「ナイトゲーム」や「神の手」といった特殊能力が付与された。さらに、調子を「好調」に固定することで「セトカン効果」を表現し、巨人のスタメンに起用した。開幕戦となる阪神戦では、瀬戸環奈は「2番・センター」で出場。プロ初打席は三振に終わったが、7回裏にはプロ初ヒットとなるタイムリー、8回裏には2点タイムリーヒットを放ち、デビュー戦で3打点の大暴れ。打線が爆発した巨人は大勝を収めた。
果たして､瀬戸環奈の加入はチームメイトに好影響をもたらすことはできるのか？
ぜひ､動画をご覧頂きたい。
セ・リーグでし烈な優勝争いを繰り広げる巨人において、FAで加入した松本剛は欠かせない戦力となっている。しかし一部の野球ファンの間で、彼がセクシー女優の瀬戸環奈に似ていると囁かれているという。ぽけるす氏は、ファン対応も抜群な彼女が巨人に入団すれば、男性選手たちの弾道が爆上がりし、打線の長打力が増すのではないかと推測して今回の検証企画をスタートさせた。
検証には野球ゲーム「プロ野球スピリッツ2026」を使用。ぽけるす氏が数時間かけて作成し、「女装した松本剛に見えなくもない」と評した瀬戸環奈のキャラクターには、「ナイトゲーム」や「神の手」といった特殊能力が付与された。さらに、調子を「好調」に固定することで「セトカン効果」を表現し、巨人のスタメンに起用した。開幕戦となる阪神戦では、瀬戸環奈は「2番・センター」で出場。プロ初打席は三振に終わったが、7回裏にはプロ初ヒットとなるタイムリー、8回裏には2点タイムリーヒットを放ち、デビュー戦で3打点の大暴れ。打線が爆発した巨人は大勝を収めた。
果たして､瀬戸環奈の加入はチームメイトに好影響をもたらすことはできるのか？
ぜひ､動画をご覧頂きたい。
関連記事
【まとめ】ぽけるすがYouTube開設10周年！立浪和義や井川慶らからのお祝いメッセージを公開
「サインを貰った選手」で打線を組んだら強豪チームに！？野球クリエイター・ぽけるすが検証！
人気クリエイター･ぽけるすが吉見一起の講演会でMC挑戦！WBCの裏話や中日の注目選手とは？
チャンネル情報
野球ファン待望！？ 野球バラエティチャンネル！⚾ 「まるでTVのような編集」をウリに､野球観戦からゲームを使った検証､面白映像作品などを話題のニュースや時事ネタを盛り込んでお送りします！ 気軽にコメント・チャンネル登録よろしくお願いします🙇