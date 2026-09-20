人気クリエイター･ぽけるすが吉見一起の講演会でMC挑戦！WBCの裏話や中日の注目選手とは？

歴代バースの再来集めて5年くらい使い続けたらさすがに適応して優勝できる説

チャンネル情報

野球ファン待望！？ 野球バラエティチャンネル！⚾ 「まるでTVのような編集」をウリに､野球観戦からゲームを使った検証､面白映像作品などを話題のニュースや時事ネタを盛り込んでお送りします！ 気軽にコメント・チャンネル登録よろしくお願いします🙇