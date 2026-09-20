東京ディズニーシーの限定パスタが絶品！25周年特別ショーの鑑賞レポートも
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.9.14の様子 Vol.3」を公開しました。メディテレーニアンハーバーでの食事や、25周年の特別なショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を楽しむ様子を収めています。
動画は、ロストリバーデルタからメディテレーニアンハーバーのレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」へ向かう場面からスタートします。道中では「海底2万マイル」や「ソアリン：ファンタスティック・フライト」など、各アトラクションの待ち時間を実況しています。
カフェ・ポルトフィーノに到着すると、「冷製シーフードパスタ」と「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」を注文。パスタについては魚介の旨味が凝縮したスープにエビやアサリが入っていると紹介し、「ガーリックが効いていてかなり美味しい」と絶賛しています。食事中には、シェフから25周年記念のシールをもらう嬉しいサプライズもありました。
その後、リドアイルへ移動し「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を立ち見の最前列で鑑賞します。東京ディズニーシー・マリタイムバンドの演奏に乗せてキャラクターたちが登場。YamatoStyleさんは、25周年バージョンを初めて見られたと喜びを語っています。さらに夜にかけては、壁に覆われた「ブロードウェイ・ミュージックシアター」の様子や、クローズが迫る「アクアトピア」の長蛇の列をレポートしました。
園内のリアルタイムな混雑状況や、限定グルメの食レポが詰まった本動画。東京ディズニーシーを訪れる際の、計画作りに役立ててみてはいかがでしょうか。
動画は、ロストリバーデルタからメディテレーニアンハーバーのレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」へ向かう場面からスタートします。道中では「海底2万マイル」や「ソアリン：ファンタスティック・フライト」など、各アトラクションの待ち時間を実況しています。
カフェ・ポルトフィーノに到着すると、「冷製シーフードパスタ」と「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」を注文。パスタについては魚介の旨味が凝縮したスープにエビやアサリが入っていると紹介し、「ガーリックが効いていてかなり美味しい」と絶賛しています。食事中には、シェフから25周年記念のシールをもらう嬉しいサプライズもありました。
その後、リドアイルへ移動し「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を立ち見の最前列で鑑賞します。東京ディズニーシー・マリタイムバンドの演奏に乗せてキャラクターたちが登場。YamatoStyleさんは、25周年バージョンを初めて見られたと喜びを語っています。さらに夜にかけては、壁に覆われた「ブロードウェイ・ミュージックシアター」の様子や、クローズが迫る「アクアトピア」の長蛇の列をレポートしました。
園内のリアルタイムな混雑状況や、限定グルメの食レポが詰まった本動画。東京ディズニーシーを訪れる際の、計画作りに役立ててみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
ディズニーシー攻略！混雑状況からDPAやモバイルオーダーの活用術まで徹底解説
悪夢のクリスマスとはつまりこういうこと。ホーンテッドマンションが不気味に染まる特別期間を追体験
夜のディズニーはこう回る！待ち時間短めで楽しむハロウィーンのパーク散策術
チャンネル情報
■概要 / Summary ディズニーの情報を毎日お届けする事を心がけています。 ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。