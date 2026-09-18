西畑大吾＆福本莉子、忘れられない出来事明かす 『時給三〇〇円の死神』特別映像解禁
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子がW主演を務める、映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）の特別映像が解禁された。
【動画】ポストボックスに届いた質問に答える西畑大吾＆福本莉子
今作は、作家・藤まる氏による同名小説を実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな“死者”たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが“死神”の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、佐倉を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
“死神のアルバイト”はポストに仕事内容が届く。これにちなみ、西畑と福本がポストに届いた質問に答える「ポストボックストーク特別映像」が解禁された。
2人は、「特に印象に残っているシーンは？」、「撮影中の忘れられない出来事は？」、「脚本を読んだ時の感想は？」など、4つの質問に答える。
「撮影中の忘れられない出来事は？」との質問では、西畑が「学生時代の夢だった」「青春していると感じた」と、あるシーンを明かす。さらに、福本も特に印象に残っているシーンで、あることに10回連続で挑戦したという驚きの告白をする。
【動画】ポストボックスに届いた質問に答える西畑大吾＆福本莉子
今作は、作家・藤まる氏による同名小説を実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな“死者”たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが“死神”の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、佐倉を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
2人は、「特に印象に残っているシーンは？」、「撮影中の忘れられない出来事は？」、「脚本を読んだ時の感想は？」など、4つの質問に答える。
「撮影中の忘れられない出来事は？」との質問では、西畑が「学生時代の夢だった」「青春していると感じた」と、あるシーンを明かす。さらに、福本も特に印象に残っているシーンで、あることに10回連続で挑戦したという驚きの告白をする。