日本で一番危険な「酷道」に夜訪れてみた結果…
YouTubeチャンネル「ジオジオ地理教室」が、「危険度日本一の国道へ雨の夜に行ってみた結果… #酷道 #地理 #ジオジオ #国道」を公開した。動画では、一般的な国道のイメージとはかけ離れた、富山県と岐阜県をまたぐ危険すぎる「酷道」の全貌とその過酷な現状が紹介されている。
国道といえば、国が管理や指定を行い、渋滞が発生したり飲食店が立ち並んだりする地域の幹線道路を想像するだろう。しかし、動画で紹介された富山県富山市と岐阜県飛騨市をまたぐ国道471号と472号の重複区間は、その常識を大きく覆す。
道幅は信じられないほど狭く、交通量はほぼ皆無。急なカーブのすぐ隣には崖が迫り、路面はガタガタで距離も長い。走るにはあまりにも危険すぎるため、いわゆる「酷道」と呼ばれている。動画を制作したジオジオは、夜間でしかも霧と雨によって前が見えないという悪天候のなか、この道に足を踏み入れた。過酷な状況の一方で、助手席の道路好きの友人は「これが見たかった」とご満悦の様子を見せた。
この道路は、路面状態の悪さや豪雪、大雨の影響を受けやすいため、11月から翌年の6月まで、1年のうち半分以上の期間が閉鎖される。雪の重みでぐにゃりと曲がってしまった国道標識が、その自然の厳しさを物語っている。とあるサイトの評価では危険度が最大レベルに分類されており、「日本一の酷道」や「開かずの国道」とも称されているという。
車を進めると、草が多すぎて障害物センサーが鳴り止まず、「ガチでシャレにならん」という事態に直面する様子も収められている。
動画の最後では、自身の運転技術を上げたいならば、この過酷な道へ行ってみてはどうかと提案している。ただし、挑戦する際は「もちろん自己責任で」とのこと。日本に潜む知られざる「酷道」の存在は、私たちの地理への知的好奇心を大いに刺激する内容となっている。
国道といえば、国が管理や指定を行い、渋滞が発生したり飲食店が立ち並んだりする地域の幹線道路を想像するだろう。しかし、動画で紹介された富山県富山市と岐阜県飛騨市をまたぐ国道471号と472号の重複区間は、その常識を大きく覆す。
道幅は信じられないほど狭く、交通量はほぼ皆無。急なカーブのすぐ隣には崖が迫り、路面はガタガタで距離も長い。走るにはあまりにも危険すぎるため、いわゆる「酷道」と呼ばれている。動画を制作したジオジオは、夜間でしかも霧と雨によって前が見えないという悪天候のなか、この道に足を踏み入れた。過酷な状況の一方で、助手席の道路好きの友人は「これが見たかった」とご満悦の様子を見せた。
この道路は、路面状態の悪さや豪雪、大雨の影響を受けやすいため、11月から翌年の6月まで、1年のうち半分以上の期間が閉鎖される。雪の重みでぐにゃりと曲がってしまった国道標識が、その自然の厳しさを物語っている。とあるサイトの評価では危険度が最大レベルに分類されており、「日本一の酷道」や「開かずの国道」とも称されているという。
車を進めると、草が多すぎて障害物センサーが鳴り止まず、「ガチでシャレにならん」という事態に直面する様子も収められている。
動画の最後では、自身の運転技術を上げたいならば、この過酷な道へ行ってみてはどうかと提案している。ただし、挑戦する際は「もちろん自己責任で」とのこと。日本に潜む知られざる「酷道」の存在は、私たちの地理への知的好奇心を大いに刺激する内容となっている。
YouTubeの動画内容
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