各都道府県のゆるキャラを6つの指標で「最強決定戦」
地理系YouTubeチャンネル「ジオジオ地理教室」が、「47都道府県対抗 最強のゆるキャラ決定戦」と題した動画を公開した。
一時期一世を風靡するブームを巻き起こした「ゆるキャラ」。彼らに必要なのはただの「可愛さ」だけではない。「代表する地域をいかにPRするか」という要素も大事になってくる。
制作者のジオジオが、全国47都道府県を代表するゆるキャラをピックアップし、「PR力」「キャラデザイン」「インパクト」「可愛さ」「知名度」「独自性」の6つの指標で徹底的に評価・比較している。
動画内では、北海道から沖縄まで各地域の色が濃く反映された個性豊かなキャラクターたちが次々と登場する。北海道の「メロン熊」は、その恐ろしいビジュアルで「インパクトは間違いなく全ゆるキャラの中でもトップクラス」と評価される一方、愛媛県の「バリィさん」は、今治市の名物である来島海峡大橋や焼き鳥などをふんだんに盛り込んだデザインが絶賛され、「PR力賞」に輝いた。
また、石川県の「ひゃくまんさん」は金箔や伝統的な模様を用いた豪奢な作りで「キャラデザイン賞」を受賞。愛知県の「オカザエモン」は、「岡崎」の文字を顔と体で表現する奇抜さで「独自性賞」を獲得している。さらに、香川県の「うどん脳」は、「うどんを食べ過ぎて脳みそがうどんになった元人間」という猟奇的な設定が心に刺さったとして、個人的なお気に入りである「ジオジオ賞」に選出された。
「くまモン」や「ふなっしー」といった知名度抜群の王道キャラクターが確かな実力を見せる一方で、特産品や歴史を巧みに落とし込んだご当地キャラクターたちの奥深い世界も明らかになった。次に旅行へ行く際は、その土地ならではの「ゆるキャラ」に注目してみることで、新たな視点からご当地の魅力を発見できるかもしれない。さて、あなたの住んでいる都道府県を代表するゆるキャラは各地のPRを見事に果たしているのだろうか。
一時期一世を風靡するブームを巻き起こした「ゆるキャラ」。彼らに必要なのはただの「可愛さ」だけではない。「代表する地域をいかにPRするか」という要素も大事になってくる。
制作者のジオジオが、全国47都道府県を代表するゆるキャラをピックアップし、「PR力」「キャラデザイン」「インパクト」「可愛さ」「知名度」「独自性」の6つの指標で徹底的に評価・比較している。
動画内では、北海道から沖縄まで各地域の色が濃く反映された個性豊かなキャラクターたちが次々と登場する。北海道の「メロン熊」は、その恐ろしいビジュアルで「インパクトは間違いなく全ゆるキャラの中でもトップクラス」と評価される一方、愛媛県の「バリィさん」は、今治市の名物である来島海峡大橋や焼き鳥などをふんだんに盛り込んだデザインが絶賛され、「PR力賞」に輝いた。
また、石川県の「ひゃくまんさん」は金箔や伝統的な模様を用いた豪奢な作りで「キャラデザイン賞」を受賞。愛知県の「オカザエモン」は、「岡崎」の文字を顔と体で表現する奇抜さで「独自性賞」を獲得している。さらに、香川県の「うどん脳」は、「うどんを食べ過ぎて脳みそがうどんになった元人間」という猟奇的な設定が心に刺さったとして、個人的なお気に入りである「ジオジオ賞」に選出された。
「くまモン」や「ふなっしー」といった知名度抜群の王道キャラクターが確かな実力を見せる一方で、特産品や歴史を巧みに落とし込んだご当地キャラクターたちの奥深い世界も明らかになった。次に旅行へ行く際は、その土地ならではの「ゆるキャラ」に注目してみることで、新たな視点からご当地の魅力を発見できるかもしれない。さて、あなたの住んでいる都道府県を代表するゆるキャラは各地のPRを見事に果たしているのだろうか。
YouTubeの動画内容
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