今回やってきたのは、みんな大好きびっくりドンキー。

【写真多数】びっくりドンキーのスペシャルなモーニングはとろり半熟の目玉焼きにベーコン、ポテサラトーストまで…どっしりサイズのシナモンロールも絶品だった！

この連載では過去にも、びっくりドンキーの通常メニュー「じゃない方」の、モーニングメニューを取り上げましたが、今回はさらに深堀りして、朝のびっくりドンキーを楽しみたいと思います。

入り口の看板の下には、定番の「本日のみそ汁」表示。

本日の具3種、覚えておいてね、あとで問題出るよー。

伺ったのは、びっくりドンキー南池袋店。

こちらの店内装飾もまた独創的です。

ちなみに、びっくりドンキーはお店によってデザインが違うらしいので、びっくりマニアは全国約350店舗（2026年8月現在）、全制覇してみてね！

よく分からないが、南池袋店はとにかく“危ない”らしい。

呑気に、じゃない方のメニューなんて食べていて大丈夫だろうか。

さっそうとメニューを開く後ろの壁には、「警告 当施設は24時間ビデオ監視下にあります」の看板。

演出なのか本当なのか分からない、絶妙なメッセージです。

11時まで限定、スペシャルなモーニングセット





ということで、監視下のもとメニューを開くと、ありましたモーニングセット。

11時まで限定の、ハンバーグじゃない方のびっくりドンキーです。

びっくりドンキーの朝食はとにかくボリュームがすごい！

ドンキースペシャルブレックファスト（目玉焼き）ポテサラトースト 1020円。

びっくりドンキーらしく、とにかくボリュームがすごい。

「みそ汁 OR ドリンク」を選べるので、日本人ですから、ここはひとつみそ汁で行ってみました。

目玉焼きが2つというのも嬉しい。

ホテルレベルのクウォリティです。

2つに切り分けた目玉焼きを、ポテサラトーストの上に載せれば、贅沢なオープンサンドのできあがり！

これ1つでも朝食なら充分というくらい、手にずっしり重みを感じます。

朝からがっつり食べたい人におすすめ

単にポテサラを載せたトーストかと思いきや、オリジナルのマヨソースと2種類のチーズをトッピングしてオーブンで焼き上げたポテサラトースト。

とろり半熟の目玉焼きと一緒に食べると、めちゃくちゃ美味しい。

さらに、ベーコン、ソーセージ、サラダが付いているのですが、このベーコンがまた「さすがびっくりドンキー！」という厚さの1枚。

1020円はモーニング限定メニューの中では最高値ですが、この内容でこの価格だったら、一般的にはむしろ安いでしょう。

朝からがっつり食べたい人には超おすすめです。

そして、洋風モーニングですが、あえてのみそ汁。

それでは、ここで問題です。

本日の具3種はなんだったでしょう？

正解は、

・油揚げ

・青ねぎ

・あおさのり

覚えてた皆さん、朝から記憶力ばっちりです！

1コインで楽しめる、最安値「410円モーニング」も

モーニング最高値のスペシャルブレックファストを食べたあとで、今度は一番お安いモーニングもご紹介。

プレーントーストセット（みそ汁 OR ドリンク付き）は、なんと正真正銘1コインで楽しめる、410円！！

厚切りふんわりで美味しいトーストに茹で卵、おかわり自由のドリンク付きって、ぶっちゃけこれだけでも充分な内容です。

そして、びっくりドンキー名物の口髭マグカップ。

当然、角度合わせて、やるよねー！

背景と組み合わさると、炭鉱現場で、現場監督がひとりだけ優雅に朝食を楽しんでいるようにも見えます。

どっしりサイズのシナモンロールもおすすめ

朝食に甘いものでさくっとという人にはシナモンロール（単品660円）もおすすめ。

さすがはびっくりドンキー、けっこうどっしりしたサイズのものがやってきました。

そして、このお皿は、一体なにを盛り付ける用なんでしょう？

お皿のふちがクリームを表している？？

一旦気になると、シナモンロールよりも、皿の方に目がいってしまいます。

ナイフを入れても、かなりずっしりと重量感を感じます。

24時間の監視態勢のもと、シナモンロールをいただきます。

朝にしっかり糖分をとって、1日を乗り切るのもいいでしょう。

コーヒーはおかわりでホットとアイスが選べる！

さて、ここで耳寄りな情報を。

珈琲にまでこだわるびっくりドンキーには、実はバランスのよいブレンドコーヒーと、こだわりの1種類の豆だけを使ったシングルオリジンの2種類があるんです。

珈琲好きは飲み比べてみるのもいいでしょう。

そして、なんとモーニングセットの珈琲は、おかわり自由な上に、おかわりは同じものじゃなくても、先ほどの2種類の珈琲やホットとアイスなど、違うものも頼めるのです！

アイスも美味しい！

っていうか、改めて考えてみると、先ほどのプレーントーストセット410円で、パンと卵といろんな種類のコーヒー飲み放題って、ちょっと破格すぎないですか？

贅沢モーニングも、ワンコインの超お得モーニングも。

朝からゆっくり楽しめる、びっくりドンキーのモーニング。

ちょっとしたアトラクション気分も味わえて、1日の始まりに最高です！

※店舗により、取扱商品・価格が異なる場合があります

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

（小宮山 雄飛）