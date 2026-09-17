TECLやSOXLでも正解は「一括投資」だった。分割投資の機会損失がリターンを下げる決定的な事実

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毎週木曜・日曜 朝7時に投稿 レバレッジ投資 × 外科医 、最高資産額は9000万円超！ このチャンネルでは、30代前半の外科医がリアルな投資成績やコツについて発信しています。 「リスクを取る投資」「防御力も高めつつ精神的に安定する投資」 普段からこれらを意識しているからこそ話せる、等身大のストーリーをお届けします。