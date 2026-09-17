実写映画『ルックバック』原作の名場面“雨のスキップ”シーン 藤野と京本の13年間を映す新映像
藤本タツキの同名漫画を是枝裕和監督が実写映画化した『ルックバック』（公開中）から、原作漫画でも印象的に描かれた“雨のスキップ”のシーンを含む公開後映像と、無邪気な笑顔で駆ける藤野の場面写真が解禁された。
【動画】記事内で紹介している公開後映像と公開記念特番
本作は、漫画を描くことへのひたむきな思いでつながった藤野と京本の13年間を描く物語。是枝監督が脚本、編集も担当し、出口夏希と蒔田彩珠がダブル主演を務めた。「第83回ベネチア国際映画祭」ではコンペティション部門に正式出品され、キャストと監督が公式行事に参加したことも話題となった。
今回の映像は、初めて対面した京本が自分の漫画のファンだったと知り、藤野（七瀬ふうり）が雨の中を傘も差さず、鼻歌交じりに駆け出す場面から始まる。原作漫画でも多くの読者を引きつけた“雨のスキップ”を、坂東祐大によるエモーショナルな音楽とともに実写で表現した。
「描いててよかったって思えた」という京本の言葉に重ねて、藤野と京本がともに過ごした時間や、2人を見守る大人たちのまなざしも映し出される。
さらに、久野遥子が手がけたロトスコープアニメーションの映像も初公開。実写で描かれる藤野と京本（岡田六花）の姿が、みずみずしいアニメーションへと移り変わる様子を見ることができる。
このほか、9月18日から配布される第2弾入場者プレゼント「Special Booklet Volume1」（全64ページ）に収録された特別対談の一部を、映画公式サイトで公開。藤野役の出口と是枝監督、京本役の蒔田と是枝監督が、それぞれ作品に込めた思いを語っている。
同日からは、久野によるロトスコープアニメーションの場面を使用したオリジナルポストカードも全国の上映劇場で販売する。
K2 Pictures公式YouTubeチャンネルでは公開記念特番「映画『ルックバック』ができるまで」も公開中。是枝監督、出口、蒔田による鼎談や制作現場のメイキング映像を通じて、作り手たちが作品に込めた思いを紹介。ナレーションは、藤野の母・朱里を演じた野呂佳代が担当している。
【動画】記事内で紹介している公開後映像と公開記念特番
本作は、漫画を描くことへのひたむきな思いでつながった藤野と京本の13年間を描く物語。是枝監督が脚本、編集も担当し、出口夏希と蒔田彩珠がダブル主演を務めた。「第83回ベネチア国際映画祭」ではコンペティション部門に正式出品され、キャストと監督が公式行事に参加したことも話題となった。
「描いててよかったって思えた」という京本の言葉に重ねて、藤野と京本がともに過ごした時間や、2人を見守る大人たちのまなざしも映し出される。
さらに、久野遥子が手がけたロトスコープアニメーションの映像も初公開。実写で描かれる藤野と京本（岡田六花）の姿が、みずみずしいアニメーションへと移り変わる様子を見ることができる。
このほか、9月18日から配布される第2弾入場者プレゼント「Special Booklet Volume1」（全64ページ）に収録された特別対談の一部を、映画公式サイトで公開。藤野役の出口と是枝監督、京本役の蒔田と是枝監督が、それぞれ作品に込めた思いを語っている。
同日からは、久野によるロトスコープアニメーションの場面を使用したオリジナルポストカードも全国の上映劇場で販売する。
K2 Pictures公式YouTubeチャンネルでは公開記念特番「映画『ルックバック』ができるまで」も公開中。是枝監督、出口、蒔田による鼎談や制作現場のメイキング映像を通じて、作り手たちが作品に込めた思いを紹介。ナレーションは、藤野の母・朱里を演じた野呂佳代が担当している。