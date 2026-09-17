【算数クイズ】「9,999×9,999」を暗算5秒で解く方法は？ 「10,000 - 1」を考えるとすぐに解けるかも！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内に暗算を完了できるか試してみましょう！
9,999 × 9,999 = □
ヒント：9,999を「10,000 - 1」と置き換えて考えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」をイメージすると一気に解きやすくなりますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
9,999 × 9,999 の計算方法：
1. 9,999を (10,000 - 1) と考える
2. 10,000の2乗を計算する（ 100,000,000 ）
3. 2 × 10,000 × 1 を計算する（ 20,000 ）
4. 1の2乗を計算する（ 1 ）
5. 100,000,000 - 20,000 + 1 を計算する
6. 答えは 99,980,001 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。展開公式のコツを覚えると、日常生活の計算もすっきり解決できますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内に暗算を完了できるか試してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
9,999 × 9,999 = □
ヒント：9,999を「10,000 - 1」と置き換えて考えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」をイメージすると一気に解きやすくなりますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：99,980,001正解は「99,980,001」でした。
解説この問題は「10,000」を基準にして、展開公式で頭の中を整理するのが最も効率的な解き方です。
9,999 × 9,999 の計算方法：
1. 9,999を (10,000 - 1) と考える
2. 10,000の2乗を計算する（ 100,000,000 ）
3. 2 × 10,000 × 1 を計算する（ 20,000 ）
4. 1の2乗を計算する（ 1 ）
5. 100,000,000 - 20,000 + 1 を計算する
6. 答えは 99,980,001 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。展開公式のコツを覚えると、日常生活の計算もすっきり解決できますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)