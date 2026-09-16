ポケモンカードゲーム30周年を記念した『30th CELEBRATION』が9月16日に発売された。注目を集めたのは、店舗ごとに異なる販売方法だ。さらにメルカリでは未開封パックの出品も禁止される事態に。各店舗が設けた異例の対応とは……。

【写真】異例の限定販売…ポケカの購入制限を高校生以下に設定した店舗

ポケカ、異例の販売方法

発売初日から、これまでにない販売方法が目立っている。

ポケモンカードゲームの30周年を記念したMEGA拡張パック『30th CELEBRATION』が、9月16日に発売された。1パック360円（税込）で、1BOXは20パック入り7200円（税込）。30周年という節目の商品だけに、発売前から注目を集めていた。

そんななかSNSで話題になっているのが、店舗ごとに異なる“購入者の線引き”だ。

発売日に年齢制限を設けて販売する店舗があり、ヨドバシカメラ池袋店でも、9月16日の新商品について「未成年（高校生以下の方）への限定販売」と案内。SNS上では、同店の対象商品に『30th CELEBRATION』が含まれることも確認されている。

別の店舗では子どもたちが学校から帰ってくる時間を考慮し、販売開始を午後に設定するという対応も。「近隣の子供達が帰宅後に販売スタート」としつつ、「安心して学校に行ってきて」と楽しみにしている子どもたちへの張り紙が貼られて、発売日に大人が先に買い占める状況を避けようとする動きがみられる。

コンビニ大手のローソンは、公式案内で9月16日午前7時から販売、1会計につき5パックまでとしている。

ただし、ローソンについても店舗ごとの運用があり、混雑が予想される発売から2時間は、小中高生のみの限定販売をするところもみられ、発売日当日に誰でも購入できるという一律の状況ではないようだ。

こうした販売方法が細分化される背景には、人気商品の発売時に購入希望者が集中することへの対応がある。今回、販売店だけでなく、二次流通の側にも異例の対応が取られている。

メルカリ規制の理由

メルカリは9月15日、『30th CELEBRATION』について、9月16日午前0時から一定期間、未開封の拡張パックの出品を禁止すると発表。対象商品を含むセット販売も禁止され、違反出品については削除などの対応を行うとしている。

メルカリが理由として挙げたのは、販売開始直後の取引増加によるトラブルや、取引する利用者への誹謗中傷などによって、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があるためだ。

「ポケカは今や子どもだけのものではなく、大人のプレイヤーやコレクターも多いです。だからこそ、人気商品の発売時には購入希望者が集中しやすい。実際にコンビニでは夜中の1時から待機している家族や、朝の6時台ですでに長蛇の列なんてところもあります。

今回のように年齢で販売時間を分けたり、発売日に一般販売をしない店舗が出たりするのは、子どもたちにも商品を届けたいという販売側の意識が、それだけ強くなっている表れともいえるでしょう」（ホビー雑誌編集者）

購入制限を設けるだけではなく、「誰に、いつ売るのか」まで各店舗が判断する今回の発売。30周年という記念商品をめぐって、発売初日からここまで販売方法が細分化されるのは、それだけ多くの人がこのカードを待ち望んでいたからなのだろう。

週刊女性PRIME