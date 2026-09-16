すみれ、“交際人数”を大胆告白 急に消えた彼氏、まさかの転身遂げていた!?
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#10が15日、放送された。#10では、スタジオゲストとしてモデルでタレントのすみれが登場した。
【写真】すみれ、小麦色の美肌映える水着姿にファン「スタイル抜群」
番組後半では、恋愛下手な女性が“親同伴”で1泊2日の恋人探しに挑む、前代未聞の恋愛企画「親のとなりで恋をした。（通称：親恋）」の第2回を放送。
スタジオでは過去の交際経験の話に及び、すみれが「11人ぐらい彼氏が今までいて」と、過去の交際人数を包み隠さず大胆告白。中でも印象的だった元カレについて「アメリカでマーベルのシリーズに出させていただいていたときにカメラマンをしていた」「私と付き合って急に消えちゃった。どこ行ったのかなと思ったら、急にアメリカのアーミー（陸軍）に入っていたんですよ！」と
衝撃の展開を回顧した。
続けて「家に行ったら銃だらけだった」「ずっとアーミー（陸軍）に行きたかったのかも」と、元カレのまさかの転身について推測した。さらに、親からの恋愛への干渉については「何も言ってこない」と振り返り、ハワイで生活していた頃の気まずいハプニングについて言及。「義理の父・ポールさんが、（当時の彼氏と）イチャイチャしてるところに入ってきちゃって。気まずい感じにはなったけど、それでも優しく（彼に対応してくれた）」と回想。屋敷が「それはなかなかのイチャイチャですか？」とさらに掘り下げると、すみれは意味深な笑顔で「そうですね」と答えるなど、オープンなトークでスタジオを盛り上げていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】すみれ、小麦色の美肌映える水着姿にファン「スタイル抜群」
番組後半では、恋愛下手な女性が“親同伴”で1泊2日の恋人探しに挑む、前代未聞の恋愛企画「親のとなりで恋をした。（通称：親恋）」の第2回を放送。
スタジオでは過去の交際経験の話に及び、すみれが「11人ぐらい彼氏が今までいて」と、過去の交際人数を包み隠さず大胆告白。中でも印象的だった元カレについて「アメリカでマーベルのシリーズに出させていただいていたときにカメラマンをしていた」「私と付き合って急に消えちゃった。どこ行ったのかなと思ったら、急にアメリカのアーミー（陸軍）に入っていたんですよ！」と
衝撃の展開を回顧した。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。