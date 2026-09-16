「やばいな」「コンディション？それとも…」遠藤航、国内カップ戦でも出番なし。ただリバプール新監督は「ワタは間違いなく私が気に入っている選手」と発言
現地９月15日に開催されたカラバオカップ３回戦で、遠藤航が所属するリバプールは、トッテナムと本拠地アンフィールドで対戦。21分にアレクシス・マカリステル、54分にコディ・ガクポ、90＋１分にドミニク・ソボスライが得点し、３－１で快勝した。
アンドニ・イラオラ監督はある程度メンバーを入れ替え、フレッシュな陣容で臨んだが、遠藤はこの日もベンチスタート。そしてプレミアリーグ同様、国内カップ戦でも出番が訪れず、イラオラ体制での初出場はまたしてもお預けとなった。
33歳の森保ジャパン前主将は、チャンピオンズリーグは登録自体から外れており、非常に厳しい立場にある。この状況を受け、SNSには次のような声が続々と上がっている。
「カップ戦でも出番ない遠藤航やばいな」
「もう完全に出番無いなぁ」
「この試合出ないってことは相当厳しそうな状況」
「イラオラはなぜ遠藤を使わないのか」
「コンディションの問題なのかそれとも...」
「冬の移籍を考えた方がいいかもしれない」
「移籍先を真剣に探す段階」
「遠藤はチームに必要。きっとまた輝いてくれると信じてる」
今季からリバプールを率いるスペイン人指揮官は、12日のフルアム戦（０－０、プレミアリーグ第４節）後に怪我から復帰明けの遠藤に言及。次のように語っていた。
「ワタはプレシーズンでかなり多くの時間を失ってしまった。まだ最高の状態ではないが、非常に良いトレーニングを積んでいる。問題は、彼のポジションには多くの選手がいるということ。彼はその選手たちと競わなければならない。
現在、私はトレイ（・ナイオニ）、ライアン（・フラーフェンベルフ）、アレクシス、ドム（ソボスライ）といった選手たちにプレー時間を与えている。しかし、ワタは間違いなく私が気に入っている選手であり、彼にも必ず活躍の場が訪れるだろう」
リバプール４年目の遠藤に、活躍の場はいつ訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！途中出場ソボスライの超絶ゴラッソ
アンドニ・イラオラ監督はある程度メンバーを入れ替え、フレッシュな陣容で臨んだが、遠藤はこの日もベンチスタート。そしてプレミアリーグ同様、国内カップ戦でも出番が訪れず、イラオラ体制での初出場はまたしてもお預けとなった。
「カップ戦でも出番ない遠藤航やばいな」
「もう完全に出番無いなぁ」
「この試合出ないってことは相当厳しそうな状況」
「イラオラはなぜ遠藤を使わないのか」
「コンディションの問題なのかそれとも...」
「冬の移籍を考えた方がいいかもしれない」
「移籍先を真剣に探す段階」
「遠藤はチームに必要。きっとまた輝いてくれると信じてる」
今季からリバプールを率いるスペイン人指揮官は、12日のフルアム戦（０－０、プレミアリーグ第４節）後に怪我から復帰明けの遠藤に言及。次のように語っていた。
「ワタはプレシーズンでかなり多くの時間を失ってしまった。まだ最高の状態ではないが、非常に良いトレーニングを積んでいる。問題は、彼のポジションには多くの選手がいるということ。彼はその選手たちと競わなければならない。
現在、私はトレイ（・ナイオニ）、ライアン（・フラーフェンベルフ）、アレクシス、ドム（ソボスライ）といった選手たちにプレー時間を与えている。しかし、ワタは間違いなく私が気に入っている選手であり、彼にも必ず活躍の場が訪れるだろう」
リバプール４年目の遠藤に、活躍の場はいつ訪れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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