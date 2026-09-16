今日16日は、雨が降る太平洋側では日中の気温の上がり方が鈍く、関東など10月並みの肌寒さの所があるでしょう。風向きによっても体感が変わるため、服装でうまく調節してください。

東京都心や仙台は風冷え 晴れる所は朝晩と日中との気温差大

今日16日は、前線や湿った空気の影響で、太平洋側を中心に雨が降るでしょう。天気だけでなく、風向きによっても体感が変わるため、服装でうまく調節してください。





最高気温は沖縄や九州を中心に30℃以上の真夏日の所もあり、四国や中国地方は28℃前後まで上がる所が多くなりそうです。昼間は半袖でちょうど良いでしょう。近畿から東北にかけては最高気温25℃以上の夏日の所もありますが、太平洋側では昨日より低くなりそうです。雨とヒンヤリした風が吹く影響で、東京都心は23℃、仙台は21℃と、10月並みの肌寒さでしょう。昼間の服装の目安は長袖のシャツ・カットソー、朝晩は薄手のジャケットなど調整すると良さそうです。北海道は、日差しで気温が上がるでしょう。札幌は23℃と、東京都心と同じくらいですが、カラッとした過ごしやすい陽気です。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、重ね着などで調節してください。服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください