YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が「【朗報】悪口に全く動じなくなる対処法7選／何を言われても気にしない捉え方がこれだ！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、他人の悪口をいかに真に受けず、受け流すかについての具体的な捉え方を解説している。



Ryota氏は冒頭で「悪口って色々気にしちゃうんですけど、いかに真に受けないか、受け流すのかが重要」と語り、簡単に身を守れる言葉の置き換え方を7つ紹介している。



1つ目の対処法は「私にはトゲがあると教えてくれている」と捉えること。Ryota氏は、悪口の中身は「正直どうでもいい」とし、相手は「心地よくなりたいから」悪口を言っていると説明する。悪口を言う人は他者を傷つける「毛虫や蜂」と同じであり、自ら「近づいたら危ないですよ」と教えてくれているのだと意識するよう呼びかけた。



また、2つ目の「私を気にしているだけ」という視点も重要だという。悪口を言う背景には妬みや嫉妬があり、相手は貴重な時間やエネルギーを割いて自分を観察していると指摘。これを「そんなに気にしてくださっているんですね」とポジティブに返すことで、相手が気勢をそがれて去っていくと語った。



さらに5つ目として、「相手が自分の人生に不満を持っているだけ」という見方を紹介。悪口は本来言う必要のない行動であり、それを選ぶ相手は自分自身に足りないものや解決できない問題を抱えていると分析。そうした背景を知れば、悪口も「ちょっと可愛らしい言動」程度に捉えられ、真に受けずに済むと解説した。



最後に7つ目の「悪口を言う人だったんだ」という事実ベースの捉え方に言及し、感情的にショックを受けるのではなく、相手の性格を事実として把握し、適切な距離を取るべきだと語るRyota氏。他人のネガティブな言葉に振り回されず、正しく自分を守るための実践的な思考法として、大いに参考になる内容となっている。



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