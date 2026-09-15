「残留を後悔しているかもしれない」まさか！開幕から出場ゼロでCLは登録外に…遠藤航の窮状に地元メディアが指摘「監督のスタンスは明確」
プレミアリーグが開幕して４試合、リバプールの遠藤航は今シーズンまだピッチに立つことができていない。チャンピオンズリーグ（CL）は登録から外れ、リーグ戦ではベンチ入りこそしているものの、出場機会がない状況が続いている。
２月に左足首を負傷し、ワールドカップも逃すことになった遠藤。だが、戦列に戻ってからもプレーするチャンスが訪れていない。この状況に、リバプール専門サイト『Liverpool Echo』は９月13日、日本代表の前主将が「夏の決断を後悔しているかもしれない」と報じた。
同メディアはアレクシス・マカリステル、ジョルジ・ママルダシュビリ、フェデリコ・キエーザ、コスタス・ツィミカスとともに、「移籍しなかったことを悔やんでいるかもしれないリバプール選手５人」に選んでいる。
「彼に対するアンドニ・イラオラ監督のスタンスは、チャンピオンズリーグの登録から外したことからも明確だった。ジョバンニ・レオーニ、コナー・ブラッドリー、ユーゴ・エキティケは、いずれも負傷中だが彼と違い登録メンバーに選ばれている」
「中盤のチームの選択肢もあり、今季はインパクトを残すための出場機会は楽観できない。それだけに、エンドウは残留するという決断を悔やむことになるかもしれない」
リバプールのレジェンドOBジェイミー・キャラガーは先日、遠藤が「二度とリバプールでプレーすることがない」との見解を示した。
ユルゲン・クロップ元監督の下では貴重な戦力として存在感を発揮した遠藤。だが、アルネ・スロット体制になって以降、出場機会が大幅に減ってきたのは周知のとおり。特に昨シーズンから今シーズンにかけて、状況は厳しくなるばかりだ。
世界最高級の名門で世界最高峰のリーグを戦うことを大切にしてきた遠藤。だが、33歳という年齢もあり、今後の身の振り方が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
２月に左足首を負傷し、ワールドカップも逃すことになった遠藤。だが、戦列に戻ってからもプレーするチャンスが訪れていない。この状況に、リバプール専門サイト『Liverpool Echo』は９月13日、日本代表の前主将が「夏の決断を後悔しているかもしれない」と報じた。
「彼に対するアンドニ・イラオラ監督のスタンスは、チャンピオンズリーグの登録から外したことからも明確だった。ジョバンニ・レオーニ、コナー・ブラッドリー、ユーゴ・エキティケは、いずれも負傷中だが彼と違い登録メンバーに選ばれている」
「中盤のチームの選択肢もあり、今季はインパクトを残すための出場機会は楽観できない。それだけに、エンドウは残留するという決断を悔やむことになるかもしれない」
リバプールのレジェンドOBジェイミー・キャラガーは先日、遠藤が「二度とリバプールでプレーすることがない」との見解を示した。
ユルゲン・クロップ元監督の下では貴重な戦力として存在感を発揮した遠藤。だが、アルネ・スロット体制になって以降、出場機会が大幅に減ってきたのは周知のとおり。特に昨シーズンから今シーズンにかけて、状況は厳しくなるばかりだ。
世界最高級の名門で世界最高峰のリーグを戦うことを大切にしてきた遠藤。だが、33歳という年齢もあり、今後の身の振り方が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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