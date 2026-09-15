乗客・乗員243人乗る旅客船が転覆　救出された人は「船はひっくり返った」　108人救出・6人死亡・129人安否不明　インドネシア

インドネシア・ジャワ海で、乗客乗員243人を乗せた旅客船が悪天候の中で転覆する事故が発生した。当局による捜索で船は発見され、これまでに108人が救助された一方、6人の死亡が確認された。なお129人の安否が分かっておらず、救助・捜索活動が続けられている。

激しい白波が立つ中、海に浮かぶ赤い物体。

これは乗客・乗員243人を乗せた旅客船だ。

13日未明、インドネシアのジャワ海で悪天候に見舞われ、行方が分からなくなっていた。

その後、当局は捜索を開始し、転覆した旅客船を発見した。

捜索チームはこれまでに108人を救出した。

船に乗っていた人は「船が傾いた後、たくさんの人がパニックになり、1番上のデッキへ避難しました。しかし、最終的に船はひっくり返ったんです」と話していて、現地メディアによると、この事故で6人が死亡。

129人の安否が分かっておらず、現在も捜索が続けられている。

（「イット！」9月14日放送より）