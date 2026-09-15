中島歩、主演映画『旅する練習』2027年公開決定！ 共演は『ルックバック』でデビューを飾った七瀬ふうり
中島歩が長編映画で初の単独主演を務める眞田康平監督作『旅する練習』が、2027年に公開されることが決定。共演に『ルックバック』で鮮烈なデビューを飾った七瀬ふうりを迎える。併せて中島・七瀬・眞田監督のコメント、場面写真4点も到着した。
【写真】『旅する練習』原作書影
本作は、第34回三島由紀夫賞、第37回坪田譲治賞をダブル受賞し、第164回芥川賞候補にもなった乗代雄介のロードノベル『旅する練習』（講談社文庫）を映画化。緻密かつ美しい風景描写で高い評価を受ける同作家にとって、初の映画化作品となる。
主演は、ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系）で独特の存在感を放ち、大きな注目を浴びる中島歩。近年も映画『ナミビアの砂漠』『敵』『箱の中の羊』など国内外で話題の作品に出演するほか、連続テレビ小説『あんぱん』、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』、『ガス人間』、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）など、活躍の場を広げている。確かな演技力と唯一無二の存在感で、いま最も目が離せない実力派俳優の一人だ。
物語はスランプ気味の小説家である叔父の圭佑と、サッカー少女で姪の亜美が、彼女の中学入学を前にした春休みに、千葉の我孫子から茨城の鹿島アントラーズの本拠地に向かって、利根川沿いを歩いて旅をするロードムービー。叔父は旅をスケッチしながら。姪はボールを蹴りながら。“歩く、書く、蹴る”。二人の“練習の旅”は、風景や出来事を記録しながら、かけがえのない時間と記憶を紡いでいく。
主人公の圭佑を演じるのは中島。そして共に旅をする姪の亜美役には、『ルックバック』で鮮烈なデビューを飾った七瀬ふうり。いま最も旬な二人が、どのような化学反応を見せるのか期待が高まる。
中島は「私は映画とは根本的にこの世界と人間を愛でる機能があると感じています。この作品はそれを十分に感じさせるものです。美しく、偶発的な瞬間が幾つもあり、それをカメラが美しく捉えています」とコメント。
七瀬は「撮影では、はじめての経験もたくさんあり少し緊張しましたが、とても楽しく撮影することができました。たくさんの方にこの作品を見ていただけたらうれしいです」とメッセージ。
監督は、東京藝術大学にて黒沢清監督の元で映画を学んだ、気鋭の新人監督・眞田康平。同大学の卒業制作『しんしんしん』や『ピストルライターの撃ち方』など、独自の感性で作品を発表してきた眞田が、本作で商業映画デビューを飾り新たな一歩を刻む。誰もが持つ「記憶」と「大切な時間」に、静かに触れる一本が誕生する。
眞田監督は「原作の乗代雄介さんが『言葉』を大切にしたように、『映画』の何を大切にするか。この映画にとってそれは、おじさんと亜美が、歩いて、書いて、蹴る、その瞬間を丁寧に捉えていくことだと思いました」と振り返り、「鹿島まで歩く旅の中で、鳥や植物や景色を通して、一つずつ世界を見つけていく。どこにでもある風景が、彼らの時間の中でかけがえのないものになっていく。人が苦手で鳥が好きなおじさんと、飛んだり跳ねたりする亜美。中島歩さんと七瀬ふうりさんが、生き生きと二人を体現してくれました」と語っている。
本作は2026年4月に撮影を終え、現在ポストプロダクション中。興行収入27億円を突破したオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』や、「劇場版モノノ怪」シリーズ、テレビアニメ『日本三國』などを手がける株式会社ツインエンジンと、映画『日日是好日』や『おーい、応為』を手掛けた株式会社ヨアケとの共同製作・共同配給によって、2027年劇場公開される。
映画『旅する練習』は、2027年全国公開。
キャスト、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中島歩（圭佑役）
私は映画とは根本的にこの世界と人間を愛でる機能があると感じています。この作品はそれを十分に感じさせるものです。美しく、偶発的な瞬間が幾つもあり、それをカメラが美しく捉えています。この作品と、そして他のお客様との無言の対話をぜひ劇場でお楽しみください。
■七瀬ふうり（亜美役）
映画『旅する練習』に出演させていただくことになりました、七瀬ふうりです！撮影では、はじめての経験もたくさんあり少し緊張しましたが、とても楽しく撮影することができました。たくさんの方にこの作品を見ていただけたらうれしいです。公開を楽しみにしていてください！
■眞田康平（監督・脚本）
初めて原作を読んだ時、期待や興奮と同時に、簡単には踏み出せないものも感じていました。この物語を引き受けていく覚悟が自分にあるのだろうか。それでも、読み終わってすぐに映画のラストシーンが立ち上がってきて、思いついてしまったからには、これはもう撮らざるをえない。そんな出会いでした。
原作の乗代雄介さんが「言葉」を大切にしたように、「映画」の何を大切にするか。この映画にとってそれは、おじさんと亜美が、歩いて、書いて、蹴る、その瞬間を丁寧に捉えていくことだと思いました。
製作中、何度も口にしたのが「世界の豊かさ」という言葉です。鹿島まで歩く旅の中で、鳥や植物や景色を通して、一つずつ世界を見つけていく。どこにでもある風景が、彼らの時間の中でかけがえのないものになっていく。人が苦手で鳥が好きなおじさんと、飛んだり跳ねたりする亜美。中島歩さんと七瀬ふうりさんが、生き生きと二人を体現してくれました。その一つ一つの瞬間を取りこぼさないように、カメラに収めていきました。
この映画には、きっと、確かにそこにあった瞬間が刻まれているはずです。その時間を一緒に旅してもらえたらと思います。
【写真】『旅する練習』原作書影
本作は、第34回三島由紀夫賞、第37回坪田譲治賞をダブル受賞し、第164回芥川賞候補にもなった乗代雄介のロードノベル『旅する練習』（講談社文庫）を映画化。緻密かつ美しい風景描写で高い評価を受ける同作家にとって、初の映画化作品となる。
物語はスランプ気味の小説家である叔父の圭佑と、サッカー少女で姪の亜美が、彼女の中学入学を前にした春休みに、千葉の我孫子から茨城の鹿島アントラーズの本拠地に向かって、利根川沿いを歩いて旅をするロードムービー。叔父は旅をスケッチしながら。姪はボールを蹴りながら。“歩く、書く、蹴る”。二人の“練習の旅”は、風景や出来事を記録しながら、かけがえのない時間と記憶を紡いでいく。
主人公の圭佑を演じるのは中島。そして共に旅をする姪の亜美役には、『ルックバック』で鮮烈なデビューを飾った七瀬ふうり。いま最も旬な二人が、どのような化学反応を見せるのか期待が高まる。
中島は「私は映画とは根本的にこの世界と人間を愛でる機能があると感じています。この作品はそれを十分に感じさせるものです。美しく、偶発的な瞬間が幾つもあり、それをカメラが美しく捉えています」とコメント。
七瀬は「撮影では、はじめての経験もたくさんあり少し緊張しましたが、とても楽しく撮影することができました。たくさんの方にこの作品を見ていただけたらうれしいです」とメッセージ。
監督は、東京藝術大学にて黒沢清監督の元で映画を学んだ、気鋭の新人監督・眞田康平。同大学の卒業制作『しんしんしん』や『ピストルライターの撃ち方』など、独自の感性で作品を発表してきた眞田が、本作で商業映画デビューを飾り新たな一歩を刻む。誰もが持つ「記憶」と「大切な時間」に、静かに触れる一本が誕生する。
眞田監督は「原作の乗代雄介さんが『言葉』を大切にしたように、『映画』の何を大切にするか。この映画にとってそれは、おじさんと亜美が、歩いて、書いて、蹴る、その瞬間を丁寧に捉えていくことだと思いました」と振り返り、「鹿島まで歩く旅の中で、鳥や植物や景色を通して、一つずつ世界を見つけていく。どこにでもある風景が、彼らの時間の中でかけがえのないものになっていく。人が苦手で鳥が好きなおじさんと、飛んだり跳ねたりする亜美。中島歩さんと七瀬ふうりさんが、生き生きと二人を体現してくれました」と語っている。
本作は2026年4月に撮影を終え、現在ポストプロダクション中。興行収入27億円を突破したオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』や、「劇場版モノノ怪」シリーズ、テレビアニメ『日本三國』などを手がける株式会社ツインエンジンと、映画『日日是好日』や『おーい、応為』を手掛けた株式会社ヨアケとの共同製作・共同配給によって、2027年劇場公開される。
映画『旅する練習』は、2027年全国公開。
キャスト、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中島歩（圭佑役）
私は映画とは根本的にこの世界と人間を愛でる機能があると感じています。この作品はそれを十分に感じさせるものです。美しく、偶発的な瞬間が幾つもあり、それをカメラが美しく捉えています。この作品と、そして他のお客様との無言の対話をぜひ劇場でお楽しみください。
■七瀬ふうり（亜美役）
映画『旅する練習』に出演させていただくことになりました、七瀬ふうりです！撮影では、はじめての経験もたくさんあり少し緊張しましたが、とても楽しく撮影することができました。たくさんの方にこの作品を見ていただけたらうれしいです。公開を楽しみにしていてください！
■眞田康平（監督・脚本）
初めて原作を読んだ時、期待や興奮と同時に、簡単には踏み出せないものも感じていました。この物語を引き受けていく覚悟が自分にあるのだろうか。それでも、読み終わってすぐに映画のラストシーンが立ち上がってきて、思いついてしまったからには、これはもう撮らざるをえない。そんな出会いでした。
原作の乗代雄介さんが「言葉」を大切にしたように、「映画」の何を大切にするか。この映画にとってそれは、おじさんと亜美が、歩いて、書いて、蹴る、その瞬間を丁寧に捉えていくことだと思いました。
製作中、何度も口にしたのが「世界の豊かさ」という言葉です。鹿島まで歩く旅の中で、鳥や植物や景色を通して、一つずつ世界を見つけていく。どこにでもある風景が、彼らの時間の中でかけがえのないものになっていく。人が苦手で鳥が好きなおじさんと、飛んだり跳ねたりする亜美。中島歩さんと七瀬ふうりさんが、生き生きと二人を体現してくれました。その一つ一つの瞬間を取りこぼさないように、カメラに収めていきました。
この映画には、きっと、確かにそこにあった瞬間が刻まれているはずです。その時間を一緒に旅してもらえたらと思います。