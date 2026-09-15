チ・チャンウク×今田美桜『メリーベリーラブ』キム・テフン、段田安則ら日韓の追加キャスト解禁！
韓国トップ俳優のチ・チャンウクと国民的俳優・今田美桜がダブル主演を務める10月7日スタートの日韓共同プロジェクトのドラマ『メリーベリーラブ』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、チ・チャンウク演じるイ・ユビン、今田演じる白浜夏凛を取り巻く、日韓の個性豊かな実力派キャストが発表された。
【写真】チョン・スンウォン、イ・ヒョイン、カンナム、佐戸井けん太ら日韓の追加キャスト陣
本作は、一夜にして全てを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島を舞台に繰り広げる、国境を越えた甘酸っぱいロマンティック・ラブコメディー。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビ、そしてディズニープラスが、共同プロジェクトでタッグを組む。
ユビンのビジネスパートナー、キム・ボンスを演じるチョン・スンウォンをはじめ、世界的な建設会社の孫娘でユビンの大学の後輩ハン・シア役のイ・ヒョイン、夏凛の大学の同期でインフルエンサーのレイジ役のカンナム、幼少期のユビン役の子役ムン・ウジン、そしてユビンの父役を務めるキム・テフンといった韓国エンタメ界で活躍するキャスト陣が集結。
さらに、夏凛の祖父でありイチゴ栽培の師匠・白浜謙市役に佐戸井けん太、物語の鍵を握る農業企業の専務・黒川正人役に段田安則と、日本の重厚なベテラン俳優陣が脇を固める。
ドラマ『メリーベリーラブ』は、日本テレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。ディズニープラスにて同日より見放題独占配信。
【写真】チョン・スンウォン、イ・ヒョイン、カンナム、佐戸井けん太ら日韓の追加キャスト陣
本作は、一夜にして全てを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島を舞台に繰り広げる、国境を越えた甘酸っぱいロマンティック・ラブコメディー。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビ、そしてディズニープラスが、共同プロジェクトでタッグを組む。
さらに、夏凛の祖父でありイチゴ栽培の師匠・白浜謙市役に佐戸井けん太、物語の鍵を握る農業企業の専務・黒川正人役に段田安則と、日本の重厚なベテラン俳優陣が脇を固める。
ドラマ『メリーベリーラブ』は、日本テレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。ディズニープラスにて同日より見放題独占配信。