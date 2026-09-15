山下智久、撮影当時は「燃え尽き症候群のような時期だった」 ランナー役キャストの熱量が刺激に
大泉洋が主演を務める10月10日スタートのドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話完成試写会が14日に都内で開催され、大泉をはじめ、伊藤沙莉、山下智久、猪股隆一監督ら総勢14名が登壇。山下が、撮影当時は「燃え尽き症候群のような時期だった」と明かした。
【写真】『俺たちの箱根駅伝』第1話完成試写会に大泉洋、伊藤沙莉らが集結
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
山下は、サラリーマンから古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督に就任し、型破りな指導で選手たちの秘めた力を巧みに引き出していく甲斐真人を演じる。
イベントでは、第1話を振り返った山下から撮影当時は「燃え尽き症候群のような時期だった」という話があった。「今思えば、撮影に入るか入らないかくらいの時期が、僕の中で燃え尽き症候群だったんじゃないかなと思うんです」と当時の心境を吐露。「でも、グラウンドでランナー役のみんなが走っている姿を見て、心がみるみるうちに温まっていきました。僕自身が現場で彼らにもう一度、自分の情熱に火を灯していただいたので、その始まりをしっかり第1話で皆さんにも受け取ってもらえたらうれしいなと思ってます」と、ランナー役キャストの熱量が自身の刺激になったと話す。
明誠学院大学・キャプテン、青葉隼斗役を務める小林虎之介は、「山下さんが役と同じぐらいの距離感で現場にいてくださったので、みんな緊張感のある中で最後まで真剣に取り組むことができたと思います」と、山下へ感謝を伝える。
また、撮影終了後には山下の発案でランナー役キャストと焼肉を食べに行ったという。監督役という立場もあり撮影中は小林たちと距離を置いていたそうで、「終わってからみんなで楽しい時間を過ごさせていただきました」と山下はにっこり。
ランナー役の面々と距離が近づくきっかけは諫山天馬役の菅生新樹が作ってくれたそうで、「年齢差もありますし、割と皆さん気を遣ってくれていたのかなと思います。僕も距離を置くようにしていたから、あんまり話しかけられない感じだったのかなって。でも、菅生くんが積極的に話しかけてくれたので、打ち解けやすくなって助かりました」と思いを明かしていた。
【写真】『俺たちの箱根駅伝』第1話完成試写会に大泉洋、伊藤沙莉らが集結
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
イベントでは、第1話を振り返った山下から撮影当時は「燃え尽き症候群のような時期だった」という話があった。「今思えば、撮影に入るか入らないかくらいの時期が、僕の中で燃え尽き症候群だったんじゃないかなと思うんです」と当時の心境を吐露。「でも、グラウンドでランナー役のみんなが走っている姿を見て、心がみるみるうちに温まっていきました。僕自身が現場で彼らにもう一度、自分の情熱に火を灯していただいたので、その始まりをしっかり第1話で皆さんにも受け取ってもらえたらうれしいなと思ってます」と、ランナー役キャストの熱量が自身の刺激になったと話す。
明誠学院大学・キャプテン、青葉隼斗役を務める小林虎之介は、「山下さんが役と同じぐらいの距離感で現場にいてくださったので、みんな緊張感のある中で最後まで真剣に取り組むことができたと思います」と、山下へ感謝を伝える。
また、撮影終了後には山下の発案でランナー役キャストと焼肉を食べに行ったという。監督役という立場もあり撮影中は小林たちと距離を置いていたそうで、「終わってからみんなで楽しい時間を過ごさせていただきました」と山下はにっこり。
ランナー役の面々と距離が近づくきっかけは諫山天馬役の菅生新樹が作ってくれたそうで、「年齢差もありますし、割と皆さん気を遣ってくれていたのかなと思います。僕も距離を置くようにしていたから、あんまり話しかけられない感じだったのかなって。でも、菅生くんが積極的に話しかけてくれたので、打ち解けやすくなって助かりました」と思いを明かしていた。