ホロライブ・大空スバル、物忘れが激しすぎて医者に相談→診断結果に反響「寝てくれｗ」「あなた疲れてるのよ」
「ホロライブ」所属Vtuber・大空スバルさんが、15日までにチャンネルを更新。物忘れが激しすぎて医者に相談したことを明かし、反響が集まっている。
【動画】物忘れを相談して医者からまさかの結果を言われるスバルさん（3：16：04ごろ）
サバイバルゲーム『7 Days to Die』の実況後に「Nintendo Direct」を視聴していたスバルさんは、リスナーから『スーパーダンガンロンパ2』実況での「『狛枝一丁上がり！』が好き」というコメントに「そんなこと言った!?」と反応。続けて「健康診断で『最近本当に物忘れがすごくて、自分で言ったことを覚えてないんです』って聞いたことあるの」と医者に物忘れを相談したことを報告した。すると、医者からは「多分脳が疲れているだけだと思うので、しっかり寝てそれでも改善しなかったらまた言ってください」と診断されたそう。
彼女はこの診断結果について「極上のエンタメを摂取しまくった結果、脳がキャパオーバーしてるわけよ。贅沢だよなって思った」とコメントし、前向きにとらえていた。
日々、ゲーム配信やアニメの同時視聴などでエンタメに触れ続けているVtuberならではの悩みに、ファンからは「脳みそ経由せずに脊髄反射で喋っているから説」「ポジティブな良い考え方だね」「デジタル断食と日光浴しよう」「充実してる証拠や」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】物忘れを相談して医者からまさかの結果を言われるスバルさん（3：16：04ごろ）
サバイバルゲーム『7 Days to Die』の実況後に「Nintendo Direct」を視聴していたスバルさんは、リスナーから『スーパーダンガンロンパ2』実況での「『狛枝一丁上がり！』が好き」というコメントに「そんなこと言った!?」と反応。続けて「健康診断で『最近本当に物忘れがすごくて、自分で言ったことを覚えてないんです』って聞いたことあるの」と医者に物忘れを相談したことを報告した。すると、医者からは「多分脳が疲れているだけだと思うので、しっかり寝てそれでも改善しなかったらまた言ってください」と診断されたそう。
日々、ゲーム配信やアニメの同時視聴などでエンタメに触れ続けているVtuberならではの悩みに、ファンからは「脳みそ経由せずに脊髄反射で喋っているから説」「ポジティブな良い考え方だね」「デジタル断食と日光浴しよう」「充実してる証拠や」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」