ほしのあき49歳、若々しい近影にネット衝撃 美スタイル全開のトレーニングウェアで魅了
タレント・ほしのあきが、14日までにInstagramを更新。トレーニングウェア姿を披露し、ファンを魅了した。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回は「久し振りのピラティス♡ 全身を伸ばせたからスッキリ！！！」とつづり、キャップをあわせたトレーニングウェア姿を披露。抜群のスタイルで魅せた。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回は「久し振りのピラティス♡ 全身を伸ばせたからスッキリ！！！」とつづり、キャップをあわせたトレーニングウェア姿を披露。抜群のスタイルで魅せた。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）