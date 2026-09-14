【台風情報】“台風のたまご”から新たな台風発生へ　シルバーウィークの旅行やレジャーに影響の可能性も

14日午前9時、日本の南海上の熱帯低気圧が今後24時間以内に台風へ変わる予想になりました。

今後の動向によってはシルバーウィーク期間中の天気にも関わる可能性があるため、注意が必要です。

日本の南海上の“台風のたまご”が台風に

現在、日本の南の海上には熱帯低気圧があり、西へゆっくり進んでいます。

これが“台風のたまご”です。

今後、発達しながらさらに西へ進み、24時間以内に台風に変わって、小笠原諸島に影響が出る可能性が出てきました。

気象庁スーパーコンピューターの予想は

気象庁スーパーコンピューターの予想を見ると、シルバーウィーク頃に沖縄付近でまとまった雨域と反時計回りの風の流れが描かれています。

暖かい海の上では、このような雲や風のまとまりが出来やすく、台風がさらに発達する可能性があります。

しかし、まだ数日先の予想のため、実際にどのように発達するかについては言及できません。

今後の動向に注意が必要です。

シルバーウィークは気象情報をこまめにチェック

現段階では熱帯低気圧の進路や発達の程度について具体的に判断できる状況ではありません。

ただ、今後発達する可能性も大いにありますので、シルバーウィークに旅行やレジャーを予定している方は最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。

【執筆：フジテレビ気象センター・気象予報士 岡部茉莉】