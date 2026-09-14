『踊る大捜査線』新作ストーリーの片鱗明らかに「世界を救いに行く」…“全カット”シーンも判明
俳優の織田裕二、趣里、白洲迅、本広克行監督が13日、大阪駅前のグランフロント大阪「うめきた広場」で行われた映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の野外イベントに登場した。
【写真】『踊る大捜査線』織田裕二らが大阪駅前で自撮り…イベントの様子
『踊る大捜査線』シリーズは、新たな仲間たちとともにプロジェクトが再始動。最新作では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作（織田）の新たな物語が描かれる。趣里は新メンバーの芝田ひばり役、白洲は三浦秋役。
「公開直前！大阪も駆け抜けや！イベント」と題して実施したイベントでは、連続テレビ小説『ブギウギ』で大阪になじみのある趣里が「皆に会うのをめっちゃ楽しみにしてきたで～！」とにっこり。対して、白洲はカミカミの関西弁となり、ツッコミの声が飛んだ。
本広監督から『ブギウギ』的なコメントを求められ、趣里が「やったるでー！」と応える場面もあるなど、和気あいあい。イベント同様、撮影も「本当に自由」（白洲）な現場で、本広監督のアドリブ演出がさえたという。
趣里は「3人で世界を救いに行くところがある」と証言。さらに「世界を救いに行って、行き着いた場所の手前は全カット（になった）」とも明かし、白洲は「何かしらの形でカットシーンも世に出ることがあるんじゃないですか」と期待を膨らませていた。
【写真】『踊る大捜査線』織田裕二らが大阪駅前で自撮り…イベントの様子
『踊る大捜査線』シリーズは、新たな仲間たちとともにプロジェクトが再始動。最新作では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作（織田）の新たな物語が描かれる。趣里は新メンバーの芝田ひばり役、白洲は三浦秋役。
本広監督から『ブギウギ』的なコメントを求められ、趣里が「やったるでー！」と応える場面もあるなど、和気あいあい。イベント同様、撮影も「本当に自由」（白洲）な現場で、本広監督のアドリブ演出がさえたという。
趣里は「3人で世界を救いに行くところがある」と証言。さらに「世界を救いに行って、行き着いた場所の手前は全カット（になった）」とも明かし、白洲は「何かしらの形でカットシーンも世に出ることがあるんじゃないですか」と期待を膨らませていた。