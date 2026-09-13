新「ハリー・ポッター」音楽のハンス・ジマー、映画版ジョン・ウィリアムズに圧倒 ─ 「でも、ちょっと待てよと」

HBOの新ドラマ版「ハリー・ポッター」で音楽を手がけるハンス・ジマーほどの巨匠でも、映画版で偉大な音楽的遺産を築いたジョン・ウィリアムズの存在には、当初プレッシャーを感じたという。しかし今では、映画では描き切れなかった原作小説の細部へと踏み込む新たな物語作りを存分に楽しんでいるようだ。THE RIVERの単独インタビューで語った。

ジマーは、自身が共同設立した音楽制作集団Bleeding Fingers Musicとともに、新たな「ハリー・ポッター」シリーズの音楽を担当。カーラ・タルヴェ、アンジェ・ロズマンらと新たなスコアを作り上げる。発表時には、「ハリー・ポッターの音楽的遺産は、あらゆる作曲家にとっての基準点」と、その大役に対する責任を語っていた。

その“音楽的遺産”を代表するのが、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001）から第3作『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』（2004）までを手がけ、「ヘドウィグのテーマ」をはじめシリーズを象徴する旋律を生み出したジョン・ウィリアムズだ。

THE RIVERでは、2026年9月16日の来日公演「Hans Zimmer Live - The Next Level」を前にを実施。ウィリアムズが築いた映画版とは異なる音楽を作ることにクリエイターとしての面白さを感じているかと尋ねると、ジマーは「もちろんです。本当にそうですね」と答えつつ、最初に仕事を意識した際の率直な心境を明かした。

「最初は『うわあ、ジョン・ウィリアムズだぞ……』と思いました（笑）。でも、そのあと『いや、ちょっと待てよ』と。これはひとつの物語なんだ、と考えるようになりました。美しい物語です」。

偉大な前任者と比較するのではなく、改めて「ハリー・ポッター」という物語そのものに向き合ったというジマー。そして今回のテレビシリーズだからこそ可能になるアプローチにも大きな魅力を感じている。

「私たちが今回やっているのは、映画では十分に掘り下げられなかった部分に、本当に深く潜っていくことです。もっと細部まで描けるし、原作の本に対して、より忠実で、敬意を払ったものにしようとしています。すごく楽しいですよ」。

新シリーズはJ.K.ローリングによる原作小説を改めて映像化するもので、各巻をテレビシリーズならではの長尺で描いていく。映画版では上映時間の都合から省かれた人物やエピソードも扱えることは、HBO側も新たな映像化の利点として挙げてきた。ジマーの言葉からすると、その方針は物語だけでなく、作品を形作る音楽にも影響を与えているようだ。

ウィリアムズが生んだ誰もが知る旋律を背負いながら、映画版をなぞるのではなく、原作の奥深くへ。『DUNE／デューン 砂の惑星』や『インターステラー』など、物語を名曲の数々で構築してきたジマーが、新たなホグワーツにどのような音を響かせるのか注目だ。

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■日程・会場

2026年9月16日（水） 横浜・ぴあアリーナMM 開場 17:30 / 開演 18:30

■チケット料金(税込)

VIP パッケージ：50,000円

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（特典内容）

・SS席 1枚

・VIP限定 トートバッグ

・ラミネートパス＆ネックストラップ

・ツアーギフト

※特典グッズのお渡しに関する詳細は、公演日近くに別途ご案内いたします。

※座席構成は都市によって異なります。

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SS席：36,000円

S席：20,000円

A席：17,000円

※全席未就学児入場不可

■チケット情報

ぴあ

ローソンチケット

イープラス

ticket board

※先着順のため、予定枚数に達し次第終了となります。

■ぴあ来日公演特設サイト

■AEGX 来日公演ページ

■お問い合わせ ＠-Information （営業時間 平日10:00～17:00）